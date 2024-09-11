В Подмосковье выросло производство кисломолочной продукции

Фото6 пресс-служба Минсельхозпрода МО
За первые семь месяцев текущего года в Московской области произвели 269,7 тыс. тонн кисломолочной продукции, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В Московской области выпускают кефир, простоквашу, йогурты, ряженку, ацидофилин, варенец и другие кисломолочные продукты, эту продукцию выпускают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства», — отмечается в сообщении.В министерстве также назвали предприятия, ставшие ведущими производителями кисломолочной продукции в регионе. Это красногорская компания «Эйч Энд Эн», АО «Рузское молоко», коломенская компания «МилкЭкспресс» и компания «Братья Чебурашкины» из Дмитровского округа.
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Лев Каштанов