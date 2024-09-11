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В Подмосковье выросло производство кисломолочной продукции

11 сентября 2024, 16:26
Фото6 пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото6 пресс-служба Минсельхозпрода МО

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За первые семь месяцев текущего года в Московской области произвели 269,7 тыс. тонн кисломолочной продукции, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.


«В Московской области выпускают кефир, простоквашу, йогурты, ряженку, ацидофилин, варенец и другие кисломолочные продукты, эту продукцию выпускают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства», — отмечается в сообщении.
В министерстве также назвали предприятия, ставшие ведущими производителями кисломолочной продукции в регионе. Это красногорская компания «Эйч Энд Эн», АО «Рузское молоко», коломенская компания «МилкЭкспресс» и компания «Братья Чебурашкины» из Дмитровского округа.

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#экономика
#молочная продукция
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Названа отрасль РФ, где сильнее всего выросла экономическая активность
ВШЭ: Самый большой рост экономической активности показала розничная торговля
11 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/monticelllo

Исследование ВШЭ показало, что в России в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой рост экономической активности из всех отраслей показала розничная торговля.
Следом в этом рейтинге идут оптовая торговля и сектор платных услуг.

Как передают «Известия», в строительстве ситуация обратная, что связано, по мнению экспертов, с завершением программы льготной безадресной ипотеки и повышением рыночных ставок.

А доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Алиса Храмова напомнила, какие факторы указывают на экономический рост.

«Об экономическом росте можно судить по приросту реального ВВП в целом или по ВВП на душу населения. В стране должно расти производство продукции и услуг и постоянно совершенствоваться их качество. Стабильный экономический рост связан с инвестиционной привлекательностью, созданием новых рабочих мест, ростом доходов населения», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Храмова.

Ранее сообщалось, что Сбер повысил максимальные ставки по вкладам.

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#исследование
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В Ногинске на земле за 1 рубль построят импортозамещающее производство клея
11 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock / Olesya Eroshenko

Подмосковный производитель клея, печатных красок и лаков расширит площади. Участок под импортозамещающий проект в городском округе Ногинск инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии планируется запустить производство продукции, которая заместит импортные аналоги.
«В расширение производственных мощностей компания инвестирует 270 млн рублей. Приступить к строительству планируется в III квартале будущего года, а через год намечен запуск предприятия. На первом этапе компания рассчитывает выпускать 580 тонн клея. В течение двух лет этот объем рассчитывают увеличить до 2,3 тыс. тонн готовой продукции. За пять лет предприятие планирует выйти на проектную мощность», – уточнила Зиновьева.
Клеи, краски и лаки, которые производятся на предприятии, применяются в разных сферах – в деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также полиграфии.

Запуск производственно-складского комплекса площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. позволит значительно увеличить выпуск продукции и частично заменить импорт. Министерство имущественных отношений Московской области предоставило для этого земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#строительство
#московская область
#ногинск
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#земля за 1 рубль
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Для самозанятых жительниц Подмосковья проведут бизнес-форум
11 сентября 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес» планируют повести 20 сентября на территории усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«Спикерами на форуме будут исполнительный директор Сбера Наталья Хруленко, тренер по ораторскому мастерству и коммуникациям Димитрий Чумак генеральный директор маркетингового агентства «Ван Лов» Сергей Теймуро, и другие», — говорится в сообщении.
Участникам форума расскажут, как развить свой бизнес и куда в Московской области можно обратиться за консультацией и поддержкой, предоставят возможность найти инвесторов и партнёров и пр.

Участие в форме бесплатное, но потребуется предварительная регистрация: она открыта до девяти часов вечера 18 сентября по ссылке.

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#мсп
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
#красногорск
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В Химках с начала года заработали 2,5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса
11 сентября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В городском округе Химки с начала года начали работу более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Новую работу нашли свыше 40 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что такие показатели позволяют Химкам занимать лидирующие позиции в регионе по развитию предпринимательства. Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
«Без сильной экономики сложно рассчитывать на решение масштабных задач. Нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, однако собственные ресурсы – это собственные ресурсы», – отметил Воробьёв.
Всего в округе – около 30 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Более 13 тыс. из них – индивидуальных предприниматели, 7,5 тыс. – муниципальные предприятия, более 250 – средние и крупные. В этом году на региональные субсидии заявление подали 46 предпринимателей.

В администрации напомнили, что представители подмосковного бизнеса могут получить услуги на инвестиционном портале Московской области. Там собраны все сервисы для малого и среднего бизнеса.

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#московская область
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Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам
РБК: Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых
11 сентября 2024, 11:15

Фото: istockphoto/blinow61

Максимальные ставки по вкладам повысил Сбер, пишет РБК. Уточняется, что повышение коснулось вкладов «Лучший %», рост которого составил до 20% годовых и «Сбервклада» до 19%.
Как отметили журналисты, максимальный доход от вклада «Лучший %» можно получить только, если положить деньги на ближайшие три года, и доступно это для «новых» денег.

Чтобы получить повышенную ставку на «Сбервкладе» на срок от семи до девяти месяцев, нужно пользоваться подпиской «Сберпрайм», а также получать пенсию или зарплату в Сбербанке, проводить операции по картам.

Минимальные вложения составляют 100 тысяч рублей. В банке добавили, что такие условия являются привлекательными как для новых, так и для существующих клиентов.

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В семи подмосковных наукоградах заняты более 21 тыс. научных сотрудников
11 сентября 2024, 10:42

Фото: iStock / gorodenkoff

В наукоградах Московской области трудятся более 21 тысячи научных сотрудников. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Всего в регионе – семь наукоградов. Это Дубна, Жуковский, Черноголовка, Королёв, Реутов, Фрязино и Серпухов.
«На территории наукоградов области расположено 136 научно-производственных организаций, где трудоустроены свыше 21 тыс. научных работников. Самое большое число специалистов работает в Королёве – более 6,6 тыс. Среди крупнейших предприятий научно-промышленного комплекса муниципалитета – «РКК Энергия», ЦНИИмаш и АО «Композит», – отметила Зиновьева.
Вторым по числу сотрудников является наукоград Жуковский, где заняты 3,5 тыс. научных сотрудников. Это специалисты таких организаций, как ЦАГИ, Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова и другие.

Третий по этому показателю – наукоград Дубна, где работает 2,7 тыс. специалистов. Там расположены: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Фёдорова и другие организации.

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#московская область
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#работа
#труд
#трудоустройство
#екатерина зиновьева
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Каждый третий житель Подмосковья работает в малом и среднем бизнесе
10 сентября 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает второе место среди российских регионов по количеству компаний малого и среднего бизнеса.
На таких предприятиях работает почти треть жителей Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На долю компаний МСП приходится 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли 339 млрд рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть валового регионального продукта Подмосковья», – отметила зампред.
В Мининвесте напомнили, что власти региона оказывает компаниям МСП поддержку как финансового, так и нефинансового характера. Она осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#мсб
#мсп
#бизнес
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье увеличило экспорт продукции агропрома в Саудовскую Аравию на 90%
10 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Экспорт продукции подмосковного агропрома в Саудовскую Аравию за первое полугодие текущего года вырос на 90%. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За первые два квартала 2024 года экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию составил 8,5 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 91%», – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что на долю Саудовской Аравии приходится 3,9% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья. Основные товарные позиции за прошедший период – это мясная продукция, мясные консервы и овощи.

Импорт продукции саудовских сельхозтоваропроизводителей в Подмосковье составил 2,5 тыс. тонн. Главная товарная позиция – мороженые креветки.

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#экономика
#инвестиции
#минсельхозпрод мо
#экспорт
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#продукты
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковье заняло первое место в России по количеству социальных предприятий
10 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/SeventyFour

На территории Московской области действует более тысячи предприятий социальной направленности, по этому показателю регион занимает лидирующее место в стране. Для поддержки этого типа бизнеса в Подмосковье предусмотрена специальная субсидия, о её востребованности рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«В сфере социального предпринимательства в Подмосковье работает 1125 компаний, заявки на субсидии для этого типа бизнеса принимались с 1 по 30 августа, в бюджете региона на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Подано 330 заявок», — рассказала Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что в регионе также есть субсидии на выход на маркетплейсы и развитие франшиз, а также на модернизацию и лизинг оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены также гранты для молодых предпринимателей, а со 2 сентября начался приём заявок на новый тип поддержки: субсидии промышленным предприятиям на покупку оборудования.

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