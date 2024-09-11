В Ногинске на земле за 1 рубль построят импортозамещающее производство клея

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Подмосковный производитель клея, печатных красок и лаков расширит площади. Участок под импортозамещающий проект в городском округе Ногинск инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии планируется запустить производство продукции, которая заместит импортные аналоги.
Клеи, краски и лаки, которые производятся на предприятии, применяются в разных сферах – в деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также полиграфии.
Запуск производственно-складского комплекса площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. позволит значительно увеличить выпуск продукции и частично заменить импорт. Министерство имущественных отношений Московской области предоставило для этого земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м.
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«В расширение производственных мощностей компания инвестирует 270 млн рублей. Приступить к строительству планируется в III квартале будущего года, а через год намечен запуск предприятия. На первом этапе компания рассчитывает выпускать 580 тонн клея. В течение двух лет этот объем рассчитывают увеличить до 2,3 тыс. тонн готовой продукции. За пять лет предприятие планирует выйти на проектную мощность», – уточнила Зиновьева.
Клеи, краски и лаки, которые производятся на предприятии, применяются в разных сферах – в деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также полиграфии.
Запуск производственно-складского комплекса площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. позволит значительно увеличить выпуск продукции и частично заменить импорт. Министерство имущественных отношений Московской области предоставило для этого земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м.
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Лора Луганская