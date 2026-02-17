Экспорт белого шоколада в 2025 году достиг максимума за девять лет
Стоимость экспорта белого шоколада из России в 2025 году превысила 22 миллионов долларов. Это на 27% больше, чем годом ранее, и максимум за девять лет.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт». Объём поставок составил почти 2,7 тысячи тонн. Для сравнения, в 2017 году экспорт оценивался в 17,5 миллионов долларов.
Крупнейшим покупателем стал Казахстан — на него пришлось около половины всего объёма. В тройку также вошли Белоруссия с показателем 6,5 миллионов долларов и Киргизия с 2 миллионов долларов. Кроме того, в 2025 году Россия после трёхлетнего перерыва возобновила поставки белого шоколада в Южную Корею.
Читайте также: