На Мосбирже запустили новый режим торгов аналогом доллара США
Московская биржа с 16 февраля перевела торги валютной парой доллар США — российский рубль в новый биржевой анонимный режим CETS. Об этом сообщается на сайте площадки.
Как уточняется, операции по инструменту переносятся из внебиржевого режима OTCM. Пара предназначается для управления валютной позицией и, по данным биржи, расширит доступ участников к построению торговых и арбитражных стратегий.
Отмечается, что сделки заключаются с центральным контрагентом, предусматриваются кросс-маржирование и единое обеспечение по позициям на валютном и срочном рынках. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
