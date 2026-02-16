В российских супермаркетах начали ограничивать продажу огурцов
В супермаркетах Новосибирска ввели ограничения на продажу огурцов. В одни руки теперь отпускают не более пяти килограммов.
Лимиты действуют в сети «Ярче». Сотрудник магазина подтвердил «Осторожно Media», что правило распространяется как на покупки в зале, так и на доставку. По его словам, формат магазинов у дома не предполагает больших запасов, поэтому введено ограничение по объёму.
В одном из супермаркетов на момент проверки оставалось около 3,5 кг огурцов, при этом ожидается новая поставка. В компании не уточнили, временная ли это мера.
Местные паблики сообщают, что часть продукции скупают рыночные торговцы для последующей перепродажи. По их информации, цена на рынках достигает 400 рублей за килограмм
Читайте также: