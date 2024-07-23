Экспорт и инвестиции: Воробьёв рассказал о взаимодействии Подмосковья с Китаем

Товарооборот между Московской областью и КНР за последние пять лет увеличился в 2,6 раза, экспорт из Подмосковья в Китай вырос почти в два раза, кроме того, на территории региона реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием китайских компаний. Об этом рассказа губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе 11-го заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.