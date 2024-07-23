Экспорт и инвестиции: Воробьёв рассказал о взаимодействии Подмосковья с Китаем

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Товарооборот между Московской областью и КНР за последние пять лет увеличился в 2,6 раза, экспорт из Подмосковья в Китай вырос почти в два раза, кроме того, на территории региона реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием китайских компаний. Об этом рассказа губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе 11-го заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Заседание проводилось под руководством первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна. Мантуров отметил, что товарооборот России с Китаем в минувшем году увеличился на четверть и составил 228 млрд долларов. При этом доля Московской области составляет около десяти процентов.
Отмечается, что Подмосковье является ключевым партнёром КНР в России в торгово-экономической сфере. Московская область экспортирует в Китай медицинские лазеры, которые производит во Фрязине компания «ИРЭ-Полюс», а также шоколад от кондитерских фабрик в Химках и Люберцах. Кроме того, Китай участвует в масштабных инвестиционных проектах.
Кроме того, продолжит развиваться красногорский «Гринвуд» — в настоящее время это бизнес-парк, однако в перспективе будет создан и индустриальный парк для китайских и российских компаний. Реализуется и ряд других китайских инвестиционных проектов.
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Отмечается, что Подмосковье является ключевым партнёром КНР в России в торгово-экономической сфере. Московская область экспортирует в Китай медицинские лазеры, которые производит во Фрязине компания «ИРЭ-Полюс», а также шоколад от кондитерских фабрик в Химках и Люберцах. Кроме того, Китай участвует в масштабных инвестиционных проектах.
«Мы активно развиваем значимые проекты. Это, прежде всего, индустриальный парк «Есипово» — сборка автомобилей с глубокой локализацией. В перспективе предприятие должно выпускать около 100 тысяч машин в год. Конечно, особое значение имеет железнодорожные транспортно-логистические центры — «Белый Раст» в Дмитровском и «Селятино» в Наро-Фоминском округе», — сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.Отмечается, что в парке «Есипово», помимо перезапуска имеющегося автопроизводства, китайские компании планируют построить новые заводы: «Хуацзин» создаст здесь производство осевых агрегатов для прицепной техники, а компания «Чайна Амулит Групп» будет выпускать открытые транспортные контейнеры и рефрижераторы.
Кроме того, продолжит развиваться красногорский «Гринвуд» — в настоящее время это бизнес-парк, однако в перспективе будет создан и индустриальный парк для китайских и российских компаний. Реализуется и ряд других китайских инвестиционных проектов.
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Лев Каштанов