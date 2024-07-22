В Подмосковье за полгода открыли более 150 продуктовых магазинов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В первом полугодии 2024-го площадь продовольственных магазинов в Московской области увеличилась на 61,7 тыс. кв. м. Ходить за продуктами становится ближе и комфортнее, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
На полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда.
Там отметили, что также появилось 16 новых магазинов сети «Магнит».
Читайте также:
Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец
Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%
Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами
«За полгода в регионе открыли 157 продуктовых магазинов, что позволило создать около 1 150 дополнительных рабочих мест. Так, торговая сеть «Пятёрочка» ввела в эксплуатацию 39 новых объектов. «В1-Первый выбор» и «Чижик» открыли 21 магазин, «ВкусВилл» – 17 локаций», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что также появилось 16 новых магазинов сети «Магнит».
Читайте также:
Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец
Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%
Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами
Лора Луганская