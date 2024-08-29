Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Общий объём экспорта произведённых в Московской области зерновых культур к середине августа нынешнего года составил без малого 93 тыс. тонн. Это в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2023-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«По данным Агроэкспорта, самый значимый рост наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, превысив 34 тыс. тонн, кукурузы – в 10 раз, ячменя – в 6,6 раз. А экспорт овса увеличился на 135%», – привёл примеры министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.Ключевыми направлениями поставок министра назвал страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось свыше 50% от общего объёма экспорта. Зерно также направляют в страны Азии, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
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Лора Луганская