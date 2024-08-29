Подмосковная лаборатория первой в России аккредитовалась на SNP-генотипирование

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковный центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» стал первой и пока единственной в России лабораторией, получившей аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Этот метод позволяет изучить генетический код сельскохозяйственных животных и их особенности, чтобы отобрать для разведения самых продуктивных.
Как уточнили в Минсельхозе, центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» проводит около 400 тыс. исследований ДНК в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.
Объём инвестиций в проект составил 200 млн рублей. Заказчиками выступают отечественные сельхозтоваропроизводители. Помимо этого, компания сотрудничает с представителями Белорусии и Казахстана.
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«В Московской области работает единственная в стране лаборатория, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. Метод позволяет отобрать животных по таким признакам, как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы и потребительское качество продукции. Эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства и повышения его конкурентоспособности. Кроме того, они позволят увеличить продуктивность отрасли», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Как уточнили в Минсельхозе, центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» проводит около 400 тыс. исследований ДНК в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.
Объём инвестиций в проект составил 200 млн рублей. Заказчиками выступают отечественные сельхозтоваропроизводители. Помимо этого, компания сотрудничает с представителями Белорусии и Казахстана.
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Лора Луганская