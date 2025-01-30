Щёлковский биокомбинат запускает выпуск импортозамещающих вакцин для животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Щёлковский биокомбинат» запустит производство четырёх новых вакцин от заболеваний свиней. Препараты созданы с учётом актуальных для России штаммов. Это позволит значительно повысить уровень биозащиты в свиноводстве, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В новой линейке – вакцины против цирковирусной инфекции, болезни Ауески, репродуктивно-респираторного синдрома и классической чумы свиней. Эти препараты играют ключевую роль в борьбе с распространением заболеваний, негативно влияющих на здоровье животных и экономику отрасли. Помимо вакцинации свиней, комбинат возобновил производство вакцин для птиц. За последние два года наблюдается рост спроса на российские вакцины, что стало стимулом для перезапуска производства», – говорится в сообщении.В министерстве отметили, что сейчас сотрудники биокомбината активно работают над созданием более 30 новых вакцин и препаратов. Инновационные продукты должны превзойти существующие импортные аналоги, что соответствует стратегии опережающего развития.
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Лора Луганская