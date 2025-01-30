На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов

Согласно прогнозам Центробанка и Минпромторга, темпы экономического роста на 2025 год ожидаются в районе 1,5-2%, что говорит о депрессии в экономике. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, рубль в таких условиях будет медленно стремиться к снижению курса и девальвации.