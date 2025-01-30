На подмосковные инфраструктурные площадки за год привлекли почти 200 резидентов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Около 200 компаний в 2024 году начали реализацию проектов в особых экономических зонах и индустриальных парках Подмосковья. Об том рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В прошедшем году в ОЭЗ региона привлекли 27 новых резидентов, а в индустриальные парки – 170. Сумма заявленных инвестиций в проекты новых резидентов превышает 71 млрд рублей. После запуска этих предприятий будет дополнительно создано свыше 11 тыс. рабочих мест», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в министерстве, всего в Московской области работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Суммарное количество резидентов не территории этих площадок превышает 1,7 тыс.
Подобрать земельный участок или помещение на одной из подмосковных площадок под инвестпроект можно на Инвестиционной карте региона.
Сейчас там представлено более 600 земельных участков и помещений в индустриальных парках и ОЭЗ области.
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Лора Луганская