Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В декабре 2024 года жители Подмосковья купили без малого 7,5 тонн яблок. В среднем за день приобретали более 240 тыс. кг, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Яблоки обладают знакомым с детства ароматом, множеством полезных свойств и незабываемым вкусом. Они содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему, являются источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения. Кроме того, яблоки содержат мало калорий и много воды, что делает их полезным продуктом для тех, кто следит за весом», – отметили в пресс-службе.Одним из лидеров по производству этого фрукта в прошлом году там назвали городской округ Луховицы. На полях Совхоза имени В. И. Ленина собрали более 300 тонн яблок. Яблоки выращивают также на предприятиях городских округов Чехов, Ступино, Воскресенск, Истра и других.
Читайте также:
Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья рассказали о необходимых для щенков прививках
Ветеринары Подмосковья за год привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан
Правительство направило на льготное кредитование АПК более 42 млрд рублей
Лора Луганская