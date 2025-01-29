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Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В декабре 2024 года жители Подмосковья купили без малого 7,5 тонн яблок. В среднем за день приобретали более 240 тыс. кг, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.


«Яблоки обладают знакомым с детства ароматом, множеством полезных свойств и незабываемым вкусом. Они содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему, являются источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения. Кроме того, яблоки содержат мало калорий и много воды, что делает их полезным продуктом для тех, кто следит за весом», – отметили в пресс-службе.
Одним из лидеров по производству этого фрукта в прошлом году там назвали городской округ Луховицы. На полях Совхоза имени В. И. Ленина собрали более 300 тонн яблок. Яблоки выращивают также на предприятиях городских округов Чехов, Ступино, Воскресенск, Истра и других.

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Генпрокуратура РФ подала в суд на Домодедово и его основного владельца Каменщика
29 января 2025, 19:03

Фото: istockphoto/Aleksei Mitrushkin

Сегодня, 29 января, генеральная прокуратура РФ подала иски к Домодедово и его основному владельцу. Кроме того, иск от ведомства в Арбитражный суд Тамбовской области поступил в отношении зарегистрированной в Люксембурге компании MCD Technologies.
Об этом сообщает РБК со ссылкой н данные судебной картотеки. Эта фирма являлась главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну. Суть исковых заявлений не раскрывается, однако прежде Генпрокуратура не раз требовала обратить её активы в пользу государства из-за нарушений, допущенных в период повальной приватизации в 90-е годы XX века.

Кроме того, в списке ответчиков компании группы «Домодедово» и основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик. А также глава наблюдательного совета Валерий Коган и около 30 фирм, входящих в конгломерат.

Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда при теракте, устроенном смертником, погибли 37 человек. Тогда против Каменщика было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако та же Генпрокуратура сочла уголовное преследование незаконным, после чего оно было прекращено.

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Строительная готовность комплекса по сборке электроники в Клину достигла 55%
29 января 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственно-складской комплекс, предназначенный для сборки, хранения и отгрузки потребителям персональных компьютеров, комплектующих и других электронных изделий, возводят на территории городского округа Клин, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 55%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно проекту, площадь производственно-складского комплекса составит 3.2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте уже возвели несущие и ограждающие конструкции, идёт работы по устройству полов», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство должны в июне текущего года. Инвестиции в проект оцениваются в 170 млн рублей. На предприятии будет создано 15 рабочих мест.

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#электроника
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Правительство направило на льготное кредитование АПК более 42 млрд рублей
29 января 2025, 16:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Правительство направило в этом году из федерального бюджета более 42 млрд рублей на реализацию программы по льготным займам АПК. Распоряжение об этом было подписано 20 января, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Кабинет министров реализует ряд мер господдержки для повышения эффективности отечественного агропрома. Эти меры включают льготное кредитование сельхозпроизводителей.
«Финансирование пойдет на субсидирование займов для проведения сезонных полевых работ, кредитование молочных предприятий и производителей, занимающихся переработкой плодов и ягод. Поддержку окажут проектам в области селекции и генетики, направленным на улучшение российских сортов растений и развитие животноводства. Всего в этом году в федеральном бюджете на льготное кредитование аграриев предусмотрено свыше 100 млрд рублей», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что для таких приоритетных направлений, как селекция, генетика и сезонно-полевые работы, процентная ставка составит 8,3%, для остальных – 12,5%.

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#бюджет
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Стартовал приём заявок на включение в реестр «100% Подмосковье»
29 января 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области начали принимать заявки от предпринимателей на включение в реестр «100% Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Цель проекта – поддержка местных брендов производителей товаров и объектов интеллектуальной собственности.
«Став участником региональной программы, предприниматели смогут бесплатно представлять свой бренд на выставочно-ярмарочных мероприятиях «100% Подмосковье»; получать дополнительные баллы при участии в конкурсе на предоставление субсидий; участвовать в образовательных программах; заручиться информационной поддержкой и оформить маркетинговые услуги; разместить свой бренд на виртуальной карте», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, к программе присоединились уже порядка 900 региональных брендов.

В новом году изменились условия вступления в реестр. Найти обновлённые требования и подать заявку можно на подмосковном Инвестиционном портале.

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В Чехове будут производить импортозамещающую упаковку для напитков

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Чехове будут производить импортозамещающую упаковку для напитков
29 января 2025, 13:20

Фото: пресс-служба компании «МолоПак»

Компания «МолоПак» получила льготный заём в Фонде развития промышленности России под импортозамещающий инвестиционный проект. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания создаст цех по производству асептической упаковки для жидких пищевых продуктов. Там будут выпускать аналоги упаковочного материала «ТетраПак» и «СигКомбиблок». Проект реализуется на территории городского округа Чехов. ​
«МолоПак» инвестирует в проект по развитию упаковочного производства свыше 2,6 млрд рублей. ФРП предоставил инвестору льготный заём на 900 млн рублей по программе «Проекты развития». Запуск производства запланирован на 2026 год. Мощность предприятия составит около 1,7 млрд единиц упаковки в год. На заводе планируют создать 110 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как указали в министерстве, ранее упаковку для асептического и пастеризованного розлива пищевой продукции на российском рынке выпускали в основном иностранные производители.

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Эксперт Беляев: при жесткой политике ЦБ экономика РФ будет пребывать в депрессии
29 января 2025, 00:10

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Согласно прогнозам Центробанка и Минпромторга, темпы экономического роста на 2025 год ожидаются в районе 1,5-2%, что говорит о депрессии в экономике. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, рубль в таких условиях будет медленно стремиться к снижению курса и девальвации.
«Пока действует жесткая денежно-кредитная политика Центрального Банка, ничего хорошего в экономике России происходить не будет. Ссылки на 2024 год совершенно неуместны, потому что позитивным показателям экономики мы были обязаны бюджетным вливаниям в военно-промышленный комплекс и льготному кредитованию, которое тоже идет за счет бюджета. На 2025 год такой поддержки уже нет, она исчерпана», — поделился экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом в сфере недвижимости российский рынок демонстрирует традиционное охлаждение, заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что наиболее вероятный и закономерный сценарий в ближайшие месяцы — это стагнация цен или небольшой рост в пределах 1% в месяц.
«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени – начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках», — отметил Белокуров.
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В Ленинском округе произвели первые полтонны дефицитного сливочного масла
28 января 2025, 23:04

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Группа компаний «Рота-Агро» запустила на заводе премиальных сыров в Ленинском городском округе производство сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В цехе завершили монтаж оборудования и запустили линию в тестовом режиме.
«Молоко с наших ферм имеет высокую жирность – от 3,9 до 4,2%. В процессе нормализации мы получаем большой объём сливок. Поэтому было решено запустить производство одного из самых востребованных и дефицитных на потребительском рынке продуктов – качественного натурального сливочного масла жирностью 82,5%», – поделилась планами гендиректор агрохолдинга «Рота-Агро» Заира Мамаева.
Первые полтонны готовой продукции уже произведены и скоро поступят в продажу. На первом этапе сливочное масло будут поставлять на предприятия HoReCa брикетами по 10 кг. Со временем планируется фасовка по 180-200 г и выход в розницу.

Завод сыров ГК «Рота-Агро» открылся в прошлом году в индустриальном парке «Горки-1» и стал одним из крупнейших инвестпроектов округа по итогам 2024-го. Инвестиции составил 1,5 млрд рублей. На предприятии производят около 12 тонн сыра в сутки, а мощность переработки молока – до 120 тонн ежесуточно.

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#масло
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Названы три условия для получения минимальной страховой пенсии
Аналитик Беляев назвал три условия для получения минимальной страховой пенсии
28 января 2025, 21:47

Фото: iStock/sshurkin_son

Для получения минимальной страховой пенсии в России должны быть соблюдены три условия: трудовой стаж не менее 15 лет, не менее 30 пенсионных баллов и достижение пенсионного возраста. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также рассказал, как действовать в тех случаях, когда не хватает баллов для получения пенсии.
«Для этого необходимо внести в Пенсионный фонд РФ определенную сумму, которая позволит добрать нужное количество баллов. При этом сделать это может как сам человек, который собирается получать страховую пенсию, так и его родственники. Однако больше трех баллов в год купить не получится», — приводит «Вечерняя Москва» слова аналитика.
Тем временем юрист Илья Русяев раскрыл, как получить срочную пенсионную выплату в обход стандартного периода в 270 месяцев. В беседе с RT эксперт пояснил, что при накопленной сумме в 600 тысяч рублей и стандартном периоде в 22 года ежемесячная выплата составит 2222 рубля. Снизить этот срок можно через Соцфонд, НПФ или через «Госуслуги».
«Срочная пенсионная выплата позволяет получать накопления в течение выбранного срока, при этом период не может быть меньше 10 лет, то есть 120 месяцев. Например, если гражданин решает установить срок выплат на 10 лет, сумма накоплений в 600 тыс. рублей распределится на этот период, и ежемесячная выплата составит 5 тыс. рублей», — отметил юрист.
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В Рузе уже в I квартале этого года заработает современный контейнерный терминал
28 января 2025, 21:35

Фото: пресс-служба компании «ЭПОХА»

Компания «ЭПОХА» намерена модернизировать контейнерный терминал в Рузе. Объём инвестиций в проект превысят 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В начале прошлого года компания приобрела в Рузе участок, где раньше работало горнодобывающее предприятие. За год удалось восстановить железную дорогу и тепловоз, построить бетонные площадки для обработки контейнеров, отремонтировать помещения и уложить асфальт. Компания также заключила договор на эксплуатацию железной дороги, получила разрешение на обработку контейнеров, закупила технику и оборудование», – рассказали в министерстве.
Ожидается, что терминал заработает уже в I квартале текущего года. Также в этом году планируется увеличить площадь и приобрести дополнительное погрузочно-разгрузочное оборудование. К 2026-му расчётная пропускная способность терминала составит 120 вагонов в сутки. К этому времени компания планирует создать около 100 рабочих мест.

Инвестор планирует сотрудничать с российской группой компаний в сфере железнодорожного транспорта и логистики, чтобы вскоре охватить всю территорию России, а в перспективе выйти на международный рынок.

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