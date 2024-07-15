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Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов

15 июля 2024, 14:11
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Объём экспорта подмосковной продукции агропромышленного комплекса превысил отметку в полмиллиарда долларов. За четыре месяца этого года он составил в денежном выражении 637,8 млн долларов.
Экспортировано было 446,4 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
«Самый значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по продукции масложировой отрасли и по зерновым. Масложировой продукции продано на 23 млн долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности – на 21 млн, масличных семян и плодов – на 6 млн долларов», – уточнил Двойных.


По словам министра, Московская область вышла в лидеры среди регионов России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов.

Новыми странами-импортёрами сельскохозяйственной продукции региона стали Норвегия, Конго, Венгрия и Мальдивы.

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В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли
15 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/dusanpetkovic

Новая опция для предпринимателей появилась на портале госуслуг Московской области: теперь можно в режиме онлайн выбрать место не только для торговых тележек иди фудтраков, но и для торговых павильонов, палаток и киосков, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Помимо расширения списка видов торговых объектов, модернизирована интерактивная карта: добавлен фильтр по месту размещения, например, общественное пространство, зона отдыха, пляж или парк», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что на этой интерактивной карте для удобства предпринимателей указаны также главные характеристики локаций, доступных для размещения торговых объектов, такие как адрес, специализация, тип объекта и стоимость аренды за месяц.

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#подмосковье
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Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась
Профессор Чеглов: в России стоимость свинины и курятины практически сравнялась
15 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/Kondor83

В России сравнялись цены на самые популярные виды мяса – свинину и курятину. Об этом профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По данным Минсельхоза, с начала текущего года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. В начале июня средняя стоимость килограмма свинины составляла 171 рубль, курятины – 162 рубля.

Отмечается, что по свинине страна полностью вышла на самостоятельное обеспечение. А вот импорт курятины из других стран продолжается в связи с прошлогодним дефицитом.

По словам Чеглова, такая ситуация напрямую связана с консолидацией рынка, который в настоящее время находится в руках крупных холдингов, которые держат цены. Именно продукция этих холдингов заполняет большую часть прилавков сетевых магазинов.

При такой ситуации цены понижаются и повышаются игроками одновременно, что особенно чётко видно при рассмотрении динамики цен на курицу. Рынок свинины же ещё развивается, поэтому здесь конкуренция выше. Однако это ещё может измениться при дальнейшей консолидации.

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#торговля
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ВВП Китая в первом полугодии 2024 года вырос на 5%
Статическое бюро КНР: в первом полугодии ВВП Китая вырос на 5%
15 июля 2024, 05:49

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого полугодия этого года вырос на 5% в годовом выражении, следует из обнародованных в понедельник данных государственного статистического бюро КНР.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП Китая составил 8,5 триллионов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 5%.

В первом квартале текущего гоад показатель в годовом выражении вырос на 5,3%, а во втором – 4%.

Также в отчёте указано, что первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,5%, достигнув отметки в 422,8 миллиарда долларов. Вторичный (промышленность и строительство) – на 5,8% (3,26 триллиона долларов). А третичный (сфера услуг) возрос на 4,6%, достигнув 4,8 триллионов долларов.

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Экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией
Экономист Мирзабалаева: самые низкие пенсии будут у тех, кто работал «в серую»
14 июля 2024, 07:52

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне, которые получают серую зарплату, могут рассчитывать только на небольшую пенсию. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишет агентство «Прайм».
По словам эксперта, для обеспечения достойной старости необходимо, чтобы трудовая деятельность оплачивалась достойно, и отчисления поступали в Социальный фонд. Мирзабалаева отметила, что россияне, которые не использовали схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставили данные о неучтенном стаже, также попадут в категорию с низкими пенсионными выплатами, как и те, кто обладает малым количеством пенсионных баллов.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что гражданин, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в текущем году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Госдуме рассматривали законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Согласно мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.

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#рф
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Россия вошла в десятку государств по доходам от торговли
Всемирный банк: РФ вошла в десятку стран по размеру торгового профицита
14 июля 2024, 00:09

Фото: iStock/Egor Maltsev

Россия по итогам 2023 года вошла в десятку стран по размеру торгового профицита. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.
В прошлом году мировые государства экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона. В результате этого образовался торговый профицит в размере 365 миллиардов долларов.

Китай заработал больше других государств, получив профицит в 594 миллиарда долларов. Следом идут Германия (245,3 миллиарда), Ирландия (178 миллиардов) и Сингапур (155 миллиардов). Замыкает пятёрку лидеров Швейцария с профицитом в размере 131 миллиарда долларов.

Россия заняла седьмое место, получив доход от торговли в 121 миллиард долларов.

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#россия
#экономика
#торговля
#доходы
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Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил производство
13 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Vicky Gosselin

Производитель крепкого алкоголя, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», приостановит производство до октября 2024 года. Причина заключается в аресте счетов, после которого компания не получает необходимого финансирования.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо от челябинского «Центра пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), обращённое к торговой сети «Красное & Белое». В настоящее время объёмы производства на предприятии сокращены на 60-70%. В письме отмечается, что приостановка производства позволит сохранить мощности и трудовой коллектив, чтобы возобновить поставки продукции в будущем.

До апреля 2024 года завод по производству виски и рома принадлежал ГК «Ариант», но затем в числе других активов группы, включая «Кубань-Вино». Счета компании были арестованы 28 марта, однако 10 июня арест был снят.

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#поставки
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В США сделали неутешительный прогноз относительно будущего доллара
13 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты. Крупные страны-держатели резервов пребывают в замешательстве.
Причиной этого стали исключительные меры США и их союзников, предпринятые в отношении России, пишет издание Asia Times со ссылкой на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен. Она признала, что хотя государства Глобального Юга пока не могут полностью отказаться от использования доллара, большая их часть уже не хочет работать с ним. Одной из причин является небезуспешная работа стран БРИКС по ослаблению американской валюты, добавила министр.

Авторы публикации отмечают, что решение администрации Белого дома заморозить часть российских зарубежных активов насторожило и напугало многих крупных инвесторов. Сложившаяся ситуация говорит о том, что опасения Йеллен по поводу возможной дедолларизации оказались не напрасными, а процесс уже запущен, заключает издание.

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#доллар
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Китай назвали лидером альтернативной энергетики
GEM: Китай стал мировым лидером в области альтернативной энергетики
13 июля 2024, 04:48

Фото: IStock/WangAnQi

Китай назвали мировым лидером в области альтернативной энергетики, сообщает The Guardian на основе результатов исследования, проведенного организацией Global Energy Monitor (GEM).
Согласно отчету, количество ветряных и солнечных электростанций, строящихся в Китае, почти в два раза больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Эксперты GEM утверждают, что Китай планирует построить солнечные и ветряные электростанции мощностью 180 гигаватт и 159 гигаватт соответственно. Для сравнения, солнечные электростанции в США могут производить только 40 гигаватт.

Исследователи также учитывали только те солнечные электростанции, мощность которых превышает 20 мегаватт. Это означает, что общее количество солнечной энергии в Китае может быть гораздо выше, так как небольшие станции обеспечивают около 40 процентов всей энергии.

Кроме того, в период с марта 2023 по март 2024 года Китай установил больше солнечных электростанций, чем за предыдущие три года вместе взятые. Это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. По мнению экспертов Global Energy Monitor, основной причиной роста является государственная поддержка.

В то же время энергосистема Китая по-прежнему зависит от угля, и эксперты GEM отмечают, что для более эффективного использования растущего объема чистой энергии необходимы более совершенные системы хранения и гибкость энергосистемы.

Ранее стало известно, что Китай стал лидеров в области ИИ. За десять лет было подано около 54 тысяч патентов в области искусственного интеллекта (ИИ), из них 38 тысяч были направлены китайским специалистам.

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#китай
#электроэнергия
#сша
#искусственный интеллект
#энергетика
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Xiaomi получила право на производство автомобилей
13 июля 2024, 01:51

Фото: iStock/Fahroni

Китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей, передает CnEVPost.
Разрешение было выдано Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты поясняют, что с этого момента Xiaomi имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.

В марте Xiaomi выпустила свой первый автомобиль – электрокар Super Ultra 7 (SU7). Электромобиль был разработан в сотрудничестве с китайской BAIC. Судя по всему, в будущем Xiaomi будет выпускать собственные автомобили.

В начале июня китайские СМИ сообщили, что первый автомобиль Xiaomi попал в серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль потерял управление при выезде с парковки, резко ускорился и врезался в несколько транспортных средств, при этом сбив четырех пешеходов.

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#китай
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