Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём экспорта подмосковной продукции агропромышленного комплекса превысил отметку в полмиллиарда долларов. За четыре месяца этого года он составил в денежном выражении 637,8 млн долларов.
Экспортировано было 446,4 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
По словам министра, Московская область вышла в лидеры среди регионов России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов.
Новыми странами-импортёрами сельскохозяйственной продукции региона стали Норвегия, Конго, Венгрия и Мальдивы.
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«Самый значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по продукции масложировой отрасли и по зерновым. Масложировой продукции продано на 23 млн долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности – на 21 млн, масличных семян и плодов – на 6 млн долларов», – уточнил Двойных.
По словам министра, Московская область вышла в лидеры среди регионов России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов.
Новыми странами-импортёрами сельскохозяйственной продукции региона стали Норвегия, Конго, Венгрия и Мальдивы.
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Лора Луганская