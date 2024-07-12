Московский областной гарантийный фонд за полгода поддержал 406 предпринимателей

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Поддержку Московского областного гарантийного фонда в первом полугодии 2024-го получили более 400 предпринимателей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Такая поддержка позволяет субъектам МСП привлекать займы для покупки оборудования, расширения производства и решения других задач.
О получении поручительств можно узнать на сайте фонда.
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«Поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. За полгода было выдано 448 поручительств суммарно на 3,8 млрд рублей. Полученные поручительства позволили предпринимателям привлечь 8,2 млрд рублей заёмных средств», – сказала Зиновьева.
Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Такая поддержка позволяет субъектам МСП привлекать займы для покупки оборудования, расширения производства и решения других задач.
О получении поручительств можно узнать на сайте фонда.
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Лора Луганская