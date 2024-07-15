В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли

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Новая опция для предпринимателей появилась на портале госуслуг Московской области: теперь можно в режиме онлайн выбрать место не только для торговых тележек иди фудтраков, то и для торговых павильонов, палаток и киосков, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Помимо расширения списка видов торговых объектов, модернизирована интерактивная карта: добавлен фильтр по месту размещения, например, общественное пространство, зона отдыха, пляж или парк», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что на этой интерактивной карте для удобства предпринимателей указаны также главные характеристики локаций, доступных для размещения торговых объектов, такие как адрес, специализация, тип объекта и стоимость аренды за месяц.
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