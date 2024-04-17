Экспорт российских удобрений из Балтики возрос почти в 1,5 раза

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Экспорт российских удобрений из Балтийского бассейна вырос почти в 1,5 раза, пишет газета «Ведомости».
По данным Ассоциации морских торговых портов, перевалка удобрений на экспорт в российских портах Балтийского бассейна в первом квартале 2024 года возросло на 43%. Общий вес составил 7,7 миллиона тонн.
Напомним, что в Балтийский бассейн входят Большой порт Санкт-Петербурга, порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске.
Как отмечается в публикации, за первые три месяца текущего года через эти порты вывезли самую высокую долю удобрений для экспорта за рубеж.
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Напомним, что в Балтийский бассейн входят Большой порт Санкт-Петербурга, порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске.
Как отмечается в публикации, за первые три месяца текущего года через эти порты вывезли самую высокую долю удобрений для экспорта за рубеж.
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Алёна Самарева