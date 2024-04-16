Швейцария удивила Запад своей позицией по конфискации росийских активов

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Власти Швейцарии не намерены участвовать в поиске замороженных активов РФ, пишет РБК.
Для этого создана специальная международная группа, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).
Как отмечают в ведомстве, Швейцария отлично выстроила взаимодействие с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.
Именно по этой причине Федеральный совет не видит необходимости формально присоединяться к REPO, подчеркнули там.
Власти Швейцарии добавили, что учтут свою правовую систему в случае, если все-таки решат присоединиться к специальной группе.
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Как отмечают в ведомстве, Швейцария отлично выстроила взаимодействие с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.
Именно по этой причине Федеральный совет не видит необходимости формально присоединяться к REPO, подчеркнули там.
Власти Швейцарии добавили, что учтут свою правовую систему в случае, если все-таки решат присоединиться к специальной группе.
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Алёна Самарева