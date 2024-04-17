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Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике

Глава ВТО: расширение БРИКС вызвало рост его доли в экономике мира до 37%
17 апреля 2024, 02:40
Фото: istock / Gil-Design

Фото: istock / Gil-Design

Благодаря расширению БРИКС удалось нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%. Об этом проинформировала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе заседания Бреттон-Вудского комитета во время весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
«Сегодня страны G7 контролируют 30% мирового производства, БРИКС — 32%. С учетом новых прибавлений — 37%», — отметила глава организации.
Оконджо-Ивеала добавила, что фрагментация мировой экономики, а также ее разделение на 2 торговых блока может привести к потере 5% мирового валового внутреннего продукта в долгосрочной перспективе.



Напомним, с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС стали ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее обозреватели издания Economist писали, что альянс России, Китая и Ирана может стать кошмаром для Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году снизился на 42,15%
17 апреля 2024, 03:46

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году сократился на 42,15%, до 1,3 триллиона иен (8,4 миллиарда долларов по нынешнему курсу). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на статистику Минфина Японии.
Общий объем экспорта из Японии в Россию за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года снизился на 35%, а импорт из РФ в Японию — на 44,3%.

При этом в марте 2024 года товарооборот между двумя государствами снизился на 20,6% в годовом отношении, до 107,9 миллиардов иен (698 миллионов долларов).

До этого сообщалось, что Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах. В японском МИД отметили, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как считает их важными для энергобезопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#япония
#россия
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МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,2% в 2024 году и 1,8% в 2025 году
17 апреля 2024, 01:33

Фото: istock / Egor Maltsev

Международный валютный фонд выступил с улучшенным прогнозом по росту экономики Российской Федерации на 2024 и 2025 годы. Информация об этом указана в опубликованном докладе организации.
В 2024 году МВФ ожидает роста ВВП России на 3,2%, что на 0,6% выше прогноза в январе на уровне 2,6%. Помимо этого, МВФ также улучшил прогноз по росту российской экономики на 2025 год. Ожидается, что рост составит 1,8%. Это на 0,7% больше январского прогноза в 1,1%.

Эксперты фонда ожидают инфляцию в России по итогам этого года около 6,9%, а в следующем году — 4,5%.

Ранее сообщалось, что американские санкции в отношении алюминия затронут примерно треть экспорта «Русала». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прогноз
#эксперты
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#фонд
#ввп
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В Дубне появится импортозамещающий завод растворов для контактных линз
16 апреля 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Единственный в России производитель контактных линз полного цикла возводит в Дубне завод по производству растворов для ухода за линзами. Новый объект строят в рамках импортозамещения, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого проверили ход работ.
«Строительство начали в сентябре прошлого года, а завершить планируют во II квартале 2025-го. Строительная готовность объекта составляет 13%. Двухэтажное здание площадью более 1,8 тыс. кв. м. будет включать производственные помещения, зоны складирования и административные кабинеты. Там будут производить раствор по уходу за контактными линзами в упаковках разных ёмкостей и растворы медицинского назначения, суммарно 22 млн штук в год», – отметили в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что застройщиком выступает «Окей Вижен» – единственный в России производитель контактных линз полного цикла от научной разработки до внедрения готового продукта. Продукцию инновационного предприятия экспортируют в страны ближнего зарубежья и Азиатского-Тихоокеанского региона.

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В Орехово-Зуеве запустят производство комплектующих для электростанций
16 апреля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство керамических изоляторов для электростанций запустят в Орехово-Зуевском городском округе, участок инвестору предоставили по региональной льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Изолятор-Инвест», занимающаяся производством электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств. Общий объём вложений в реализацию проекта составит не менее 45 млн рублей», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Строительство производственно-складского корпуса планируется начать во втором квартале будущего года, а сдать объект в эксплуатацию — в первом квартале 2027 года.

«После запуска в эксплуатацию новой производственной площадки, компания «Изолятор-Инвест» сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Площадь производственно-складского помещения составит 2115 квадратных метров. Произведённую там продукцию планируется реализовывать по всей России и странах СНГ.

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В Подмосковье автоматизировали отправку сообщений о проверках использования субсидий
16 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/dusanpetkovic

Услугу по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему бизнесу на подмосковном госпортале оптимизировали: теперь получателю субсидии отправляют в личный кабинет приказ и акт о проведении проверки целевого использования выплаты, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Проверку целевого использования субсидии могут провести в соответствии с планом или внепланово. В любом случае, перед этим получателю субсидии в личный кабинет на областном портале госуслуг придёт приказ или акт о будущей проверке. А после проверки будет отправлен акт о её результатах», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Субсидию на развитие бизнеса от подмосковных властей могут получить представители малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области. Заявки на субсидии принимаются онлайн — в разделе «Поддержка бизнеса и предпринимателей» на региональном портале госуслуг.

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Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах
16 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/sezer66

Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине, пишет РБК.
Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности. Параллельно Япония хочет поэтапно отказываться от российских энергоносителей, в том числе угля и нефти.

Также в ведомстве заявили, что связи Японии и НАТО укрепляются в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности.

В нефтяном проекте «Сахалин-1» японскому консорциуму Sodeco принадлежит почти треть (30%). Такая же доля принадлежала американской ExxonMobil. В 2022 году компания заявила о выходе из проекта.

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#россия
#нефть
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Швейцария удивила Запад своей позицией по конфискации российских активов
РБК: Швейцария не будет помогать G7 в поиске замороженных российских активов
16 апреля 2024, 07:21

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии не намерены участвовать в поиске замороженных активов РФ, пишет РБК.
Для этого создана специальная международная группа, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).

Как отмечают в ведомстве, Швейцария отлично выстроила взаимодействие с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.

Именно по этой причине Федеральный совет не видит необходимости формально присоединяться к REPO, подчеркнули там.

Власти Швейцарии добавили, что учтут свою правовую систему в случае, если все-таки решат присоединиться к специальной группе.

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#европа
#россия
#экономика
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Американские санкции могут сократить экспорт российского алюминия на треть
«Ъ»: санкции США в отношении алюминия затронут примерно треть экспорта «Русала»
16 апреля 2024, 03:32

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Санкции на запрет импорта российского алюминия, которые ввели США и Великобритания, могут серьезно коснуться значительной части экспорта компании «Русал». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.
«Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам «Русала» объемом 1,5 млн тонн. Или около трети общего экспорта», — указано в материале издания.
Введение запрета может вынудить «Русал» отправить продукцию на склады, которые практически заполнены. Это создает дополнительные проблемы для компании в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей, считают источники информагенства.

Напомним, США официально объявили о новых санкциях 12 апреля, запретив импорт алюминия, меди и никеля из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций против российского сырья дорожает алюминий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#санкции
#запрет
#компании
#великобритания
#импорт
#металл
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Автоэксперт Кадаков назвал неприятные последствия возвращения на рынок Евро-3
Автоэксперт Кадаков допустил подорожание топлива высокого класса из-за Евро-3
15 апреля 2024, 23:16

Фото: iStock/kckate16

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что возвращение на российский рынок более вредного бензина Евро-3 может повлечь за собой подорожание топлива более высокого класса.
«Бензин не должен стать дороже. Должен стать либо дешевле, либо должен остаться по той цене. Другое дело, будут ли честно предупреждать водителей, что продается бензин Евро-3, который для современного автомобиля вреден. Может подорожать топливо более высокого класса — Евро-5», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кадаков.

При этом, он напомнил о том, что государством сейчас цены на бензин контролируются и повышать их нельзя, однако, что будет дальше, по словам специалиста, можно лишь предполагать.

А руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз спрогнозировал повышение цен на алкогольную продукцию.

«Летом будет дорожать вообще всё по той простой причине, что у нас с 1 мая возрастают ставки акциза на российское вино и игристое. Второй момент — с 1 мая также повышаются ставки акциза на крепкий алкоголь, а с 1 июня будут повышены минимальные розничные цены на крепкие напитки: водку, коньяк и т. д. Но это будут незначительные повышения», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Ранее сообщалось, что стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года.

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