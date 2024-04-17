Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике

Фото: istock / Gil-Design
Благодаря расширению БРИКС удалось нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%. Об этом проинформировала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе заседания Бреттон-Вудского комитета во время весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
«Сегодня страны G7 контролируют 30% мирового производства, БРИКС — 32%. С учетом новых прибавлений — 37%», — отметила глава организации.Оконджо-Ивеала добавила, что фрагментация мировой экономики, а также ее разделение на 2 торговых блока может привести к потере 5% мирового валового внутреннего продукта в долгосрочной перспективе.
Напомним, с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС стали ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ранее обозреватели издания Economist писали, что альянс России, Китая и Ирана может стать кошмаром для Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах
В Подмосковье автоматизировали отправку сообщений о проверках использования субсидий
Алина Юрчак