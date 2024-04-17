Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике

Благодаря расширению БРИКС удалось нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%. Об этом проинформировала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе заседания Бреттон-Вудского комитета во время весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.