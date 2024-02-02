Захарова назвала причину передачи российской техники Эквадора в США

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Решение Эквадора передать Соединенным Штатам Америки российскую военную технику опрометчиво и принималось под серьезным давлением заинтересованных лиц. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что государство передаст Вашингтону российскую военную технику несмотря на протест РФ. Речь идет об обмене старого вооружения на новое на сумму 200 миллионов долларов.
Дипломат отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлением эквадорского президента. Как утверждает Захарова, партнеры РФ в курсе о положении контрактов, которые включают обязательство использовать поставленную технику в заявленных целях и не передавать третьим сторонам без одобрения с российской стороны.
Она также добавила, что если бы это был «металлолом», как утверждают в Эквадоре, то маловероятно, что Штаты предложили бы взамен современное оборудование на достаточно крупную сумму. Захарова выразила надежду на то, что Эквадор отдает себе в этом отчет.
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Дипломат отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлением эквадорского президента. Как утверждает Захарова, партнеры РФ в курсе о положении контрактов, которые включают обязательство использовать поставленную технику в заявленных целях и не передавать третьим сторонам без одобрения с российской стороны.
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Алина Юрчак