В России оценили риски нехватки бананов

Фото: istock / LightStock
Несмотря на решение Россельхознадзора ограничить поставки бананов из Эквадора в РФ, предпосылок для дефицита бананов в стране нет. Причиной этому стало принятие политеческого решения, которое Москва признала недружественным. Об этом пишут РИА Новости.
В пяти из двадцати компаний Эквадора обнаружены мухи-горбатки, откладывающие личинки в спелые плоды. Эти паразиты опасны для человека миозом. Эта болезнь может быть крайне опасно для престарелых людей. Помимо этого, насекомые могут быть переносчика ми холеры.
Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов заявил, что обычно из Эквадора бананы доставляют примерно за 25 дней, после чего бананы зреют около недели. Чтобы бананы оказались на прилавках, нужно порядке полутора месяцев. Экономист отметил, что в ближайшее время ничего не изменится.
Существует еще несколько крупных производителей — Индия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Бразилия. Вьетнам. Но там в основном ориентируются на внутренних потребителей. Даже если эмбарго будет расширено, перестроить цепочки поставок можно, отметил специалист. Время для этого есть.
Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России
В России бананы подорожают на 30-40%
Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за плохого урожая
Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов заявил, что обычно из Эквадора бананы доставляют примерно за 25 дней, после чего бананы зреют около недели. Чтобы бананы оказались на прилавках, нужно порядке полутора месяцев. Экономист отметил, что в ближайшее время ничего не изменится.
«Товара много, поставщиков — тоже», — уточнил Завьялов.Читайте также:
Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России
В России бананы подорожают на 30-40%
Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за плохого урожая
Алина Юрчак