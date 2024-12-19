Электрогорский металлический завод построил новый цех за 750 млн рублей

Фото: пресс-служба компании «Элемет»
Предприятие «Элемет» завершило строительство металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ввод в эксплуатацию новой производственной площадки позволит увеличить выпуск уникальной техники, которая используется металлургическими, горнодобывающими и химическими предприятиями по всей стране.
По её словам, с начала года на своём действующем предприятии компания выпустила более 100 единиц оборудования. Готовую продукцию, которая должна заменить импортные аналоги, компания поставляет по всей России и в страны СНГ.
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«В ближайшее время в новом цехе площадью более 5 тыс. кв. м. приступят к установке оборудования. Всего планируют установить 45 единиц. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую производственную площадку планируется в I квартале будущего года. Инвестиции в запуск цеха превышают 750 млн рублей. Там будет создано не менее 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, с начала года на своём действующем предприятии компания выпустила более 100 единиц оборудования. Готовую продукцию, которая должна заменить импортные аналоги, компания поставляет по всей России и в страны СНГ.
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Лора Луганская