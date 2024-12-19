Работники авиакорпорации «Рубин» получили благодарность губернатора

Фото: Информагентство «Большая Балашиха»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил благодарностями четырёх сотрудников балашихинской авиакорпорации «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие авиационной промышленности работникам вручил участник программы «Время героев» – замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.
Благодарность губернатора получили начальник термического цеха Игорь Трофименко, механик цеха по производству углеродных материалов Владимир Балашов, руководитель группы бухгалтерии Вероника Тюшкевич и начальник первого отдела Татьяна Кабальская.
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«Рубин» – гордость Подмосковья и всей нашей страны. Благодаря вам развивается авиационная отрасль. Несмотря на все сложности и вызовы, которые стоят перед Россией, вы с гордостью с этим справляетесь. Благодаря вам наши военные лётчики взлетают в небо, выполняют боевые задачи, чтобы одержать победу. Победа будет не только на фронте, но и на таких предприятиях, как ваше», – сказал Лосунчуков.
Благодарность губернатора получили начальник термического цеха Игорь Трофименко, механик цеха по производству углеродных материалов Владимир Балашов, руководитель группы бухгалтерии Вероника Тюшкевич и начальник первого отдела Татьяна Кабальская.
«В этом году мы достигли высоких показателей и выполнили все обязательства перед заказчиками. Реализованы крупные проекты по модернизации и разработке взлётно-посадочных устройств, внедрены технологии изготовления композитных и углеродных материалов. У нас уже формируется портфель заказов на 2028 год», – поделился планами гендиректор «Рубина» Игорь Ряпин.Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и выпускает комплектующие для всей авиационной техники российского производства. За время работы предприятия его специалисты разработали более 1,5 тыс. изделий и систем авиационного назначения. На предприятии работают более 2,2 тыс. специалистов.
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Лора Луганская