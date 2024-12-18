В Подмосковье запустили производство редукторов для электропоездов «Иволга»

Фото: пресс-служба ДМЗ
На Демиховском машиностроительном заводе, входящем в группу «Трансмашхолдинг», запустили серийное производство отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инвестпроект получил льготный займ Фонда развития промышленности. ДМЗ стал первым в России заводом, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Почти все комплектующие редуктора – отечественного производства. Первая серийная партия уже поставлена заказчику.
Срок эксплуатации редуктора – 40 лет. Как отметили в министерстве, запуск производства этого механизма на ДМЗ позволит снизить риски, связанные с поставками ключевых компонентов зарубежного производства, укрепить технологический суверенитет страны.
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«Инвестиции в проект Демиховского машиностроительного завода по модернизации производственных участков составляют 1,8 млрд рублей. Из них 1,45 млрд предоставил Фонд развития промышленности России в виде льготного займа. Сейчас суммарная мощность нового производства превышает 600 редукторов для «Иволги 4.0» в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Срок эксплуатации редуктора – 40 лет. Как отметили в министерстве, запуск производства этого механизма на ДМЗ позволит снизить риски, связанные с поставками ключевых компонентов зарубежного производства, укрепить технологический суверенитет страны.
«Мы реализовали стратегически важный для железнодорожного машиностроения проект – выпуск полностью отечественных редукторов для «Иволги». Мы не только закупили оборудование, но и модернизировали цеха, создали комфортные условия труда для специалистов, которые будут задействованы на новом производстве», – сказал гендиректор ОАО «ДМЗ» Владимир Чекалин.Ранее завод уже получал поддержку ФРП по программе «Лизинговые проекты» на 273 млн рублей. Тогда это позволило предприятию модернизировать производство колёсных пар и рамы моторной тележки для электропоездов.
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Лора Луганская