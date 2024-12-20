«Емельяновка» подтвердила статус племенного завода по разведению голштинских коров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Министерство сельского хозяйства России признало предприятие «Емельяновка» из Коломны племенным заводом по разведению голштинского крупного рогатого скота. Это уже третье подтверждение статуса предприятия, которое более 10 лет разводит коров этой породы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Коровы голштинской породы отличаются высокой продуктивностью, но требуют особого ухода и качественных кормов. Подтверждение статуса племенного завода говорит о наличии современного оборудования, качественной кормовой базы и квалифицированных специалистов. Сейчас на предприятии содержится более 5,5 тыс. голов крупного рогатого скота», – отметили в министерстве.«Емельяновка» – часть агрохолдинга «ОСП агро», общее поголовье крупного рогатого скота которого превышает 12 тыс. Агрохолдинг производит около 50 тыс. тонн молока в год.
Читайте также:
В Подмосковье выпускают почти половину шоколадных изделий с начинкой в России
Подмосковные ветеринары рассказали, от чего вакцинировать домашних животных
В Подмосковье в этом году планируют собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей
Лора Луганская