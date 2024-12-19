Подмосковные ветеринары рассказали, от чего вакцинировать домашних животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Вакцинацию домашних животных лучше начинать с 8-12 недель жизни. Об этом со ссылкой на подмосковных ветеринаров сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как напомнили в министерстве, вакцинация – один из важнейших аспектов сохранения здоровья питомцев. Кроме того, она помогает предотвратить инфекционные заболевания, которые могут быть опасны и для людей.
Для домашних питомцев обязательна вакцинация от бешенства. Кошек стоит привить от вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза, собак – от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки. Грызунов рекомендовано вакцинировать против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни.
Специалисты Госветслужбы Подмосковья рекомендуют своевременно прививать своих любимцев и внимательно следить за их здоровьем.
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«Профилактику заболеваний четвероногих лучше начинать с 8-12 недель жизни. Раньше не стоит: до этого возраста у них сохраняется иммунитет, полученный от матери. Перед процедурой нужно пройти осмотр у ветеринара, убедиться, что у питомца есть ветеринарный паспорт, провести обработку от блох и глистов», – отметили в ведомстве.
Для домашних питомцев обязательна вакцинация от бешенства. Кошек стоит привить от вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза, собак – от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки. Грызунов рекомендовано вакцинировать против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни.
Специалисты Госветслужбы Подмосковья рекомендуют своевременно прививать своих любимцев и внимательно следить за их здоровьем.
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Лора Луганская