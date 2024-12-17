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В Подмосковье в этом году планируют собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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«На данный момент в Подмосковье собрано 122,9 тыс. тонн овощей защищённого грунта, в том числе 79,3 тыс. тонн огурцов, 40 тыс. тонн томатов, а также 3,6 тыс. тонн прочих овощей и листовых салатов. Всего в 2024 году планируется собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей. Площадь зимних теплиц в Московской области в этом году составляет почти 229 га», – рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Там добавили, что за последние пять лет Московская область поднялась с 36-го на второе место в России по производству овощей защищённого грунта. Продукцией тепличных комплексов региона торгуют в розничных сетях региона. Поставки идут и в другие регионы. А несколько компаний поставляют продукцию за рубеж.

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#сельское хозяйство
#аграрный сектор
В Подмосковье наградили шесть победителей конкурса «Мой добрый бизнес»
17 декабря 2024, 19:22

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаци«Мой добрый бизнес» наградили на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». В этом году подмосковные предприниматели подано 30 заявок, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Награждение прошло в шести номинациях.

Победителями регионального этапа стали Владимир Гвоздев с проектом социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие»; Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в номинации «Добрая мама»; Александр Ушак с проектом «Культурный код» в номинации «Молодой предприниматель»; Татьяна Альмухаметова с проектом социального предприятия «Киндер Клуб» в номинации «Добрый малый»; Сергей Коблов с проектом «Охранение и популяризация традиционных русских промыслов и ремёсел» в номинации «Промыслы России» и Юлия Зимкина с оздоровительным проектом «Спортивный Солнечногорск» в номинации «Культурный код».

Как отметили в ведомстве, конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди НКО, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержку идей, развитие корпоративной социальной ответственности.

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ОЭЗ «Дубна» вновь включили в число лучших особых экономических зон России
17 декабря 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особую экономическую зону Дубна» в очередной раз признали одной из лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подмосковная площадка вошла в топ-3 среди особых экономических зон технико-внедренческого типа по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. ​
«ОЭЗ «Дубна» является самой крупной в России по количеству резидентов. На её территории работают 164 резидента, привлечено свыше 100 млрд рублей инвестиций, создано более 9 тыс. рабочих мест. Место в числе лидеров Национального рейтинга подтверждает высочайшее качество индустриальной инфраструктуры, созданной в Дубне», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она назвала высокий интерес инвесторов к ОЭЗ «Дубна» основанием для расширения территории особой экономической зоны. Её уже увеличивали дважды – в 2018 и 2020 годах. Новое расширение ОЭЗ запланировано на ближайшее время. Площадку планируют увеличить на 56,5 га – до 336 га.

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Подмосковный производитель пазлов вложил 40 млн рублей в новую продукцию
17 декабря 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Степ Пазл» в этом году расширила линейку выпускаемой продукции на 20%, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие производит пазлы и развивающие игры для детей.
«В этом году компания инвестировала 40 млн рублей в разработку и запуск новой линейки продукции. На предприятии в Подольске она выпускает более 1 млн пазлов и игр в год. При этом производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 7 млн», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди продукции предприятия, которую производят в Подольске, – пазлы, настольные игры, викторины, научные наборы для проведения опытов, наборы для фокусов, кубики, книжки-игрушки и многое другое.

Свою деятельность компания начала в 1994 году Сейчас она производит более 70% пазлов на российском рынке. В начале будущего года компания планирует запустить несколько автоматизированных линий для маркировки выпускаемой продукции. Нововведение будет обязательным для всех производителей детских игрушек и позволит исключить попадание в магазины контрафактной продукции.

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В Московской области отметили лучших экспортёров года
17 декабря 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На форуме экспортёров в Доме правительства Московской области наградили лучших из них. В конкурсе «Экспортёр года Московской области» участвовали крупные компании, МСП и индивидуальные предприниматели. Заявки подали более 60 компаний, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Нашим предприятиям помогает выходить на новые рынки Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Их продукция востребована за границей. Всего с начала года предприниматели из Московской области заключили 104 экспортных контракта на 75,2 млн долларов. Основные направления экспорта по этим контрактам включают лёгкую и химическую промышленность, продукты и металлообработку», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Победители были определены в таких отраслях, как промышленность, сфера услуг, готовое продовольствие, продукция для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство и продукция агропрома.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-оформление лицензий на торговлю спиртным
17 декабря 2024, 10:20

Фото: istockphoto.com/standret

Услугу по выдаче лицензий на розничную торговлю алкогольной продукцией обновили на госпортале Московской области, она стала удобнее и проще, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Доработан сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Кроме того, в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по получению лицензии на розничную продажу алкоголя размещена в разделе «Развитие бизнеса». С начала года этой услугой воспользовались свыше пяти тысяч раз.

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ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам до 24%
17 декабря 2024, 09:23

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам на сроки три и шесть месяцев до 24% годовых. Такие данные привела пресс-служба банка.
«С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока», — говорится в сообщении.

При этом для новых клиентов при вкладах на три месяца максимальная ставка увеличена до 23,7% годовых. Такая же ставка предусмотрена для старых клиентов, которые откроют вклады с использованием денег, которых ранее на счетах банка не было. При вкладе на срок шесть месяцев ставка составит 24% годовых. При этом процент выплачивается в конце срока.

Старые клиенты банка могут получить максимальную ставку по вкладам на три месяца от 22,1% до 22,7%, а на шесть — от 22,4% до 23%. Проценты также выплачиваются в конце срока.

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В ГД ​назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
Депутат Бессараб: с 1 января 2025 года МРОТ достигнет 22,4 тысячи рублей
17 декабря 2024, 05:36

Фото: iStock/blinow61

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится и составит 22 440 рублей.
«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6 процента и достигнет 22440 рублей», — уточнила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Повышение затронет более 4 миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников в реальном секторе экономики.

Новый уровень МРОТ позволит улучшить доходы сотрудников, получающих минимальные зарплаты, а также повлияет на другие социальные выплаты, рассчитываемые на его основе.

Ранее «Радио 1» передавало, что немецкая экономика вплотную приблизилась к точке невозврата.

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#социальные выплаты
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Нацбанк контролирует траты украинцев заграницей
16 декабря 2024, 21:50

Фото: iStock/ johan10

Нацбанк Украины (НБУ) запросил у банков информацию о заграничных расчётах по валютным картам от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь, отчет нужно представить до 16 декабря, следует из внутреннего письма регулятора, его опубликовала «Страна.ua». Банкам нужно отчитаться отдельно за каждую операцию.
Из письма следует, что данные нужны для «анализа таких платежных операций». С 1 января следующего года банкам нужно будет подавать подобные отчеты каждый месяц: до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

В сентябре НБУ ввел ограничения для расчетов валютными картами заграницей: до 100 тысяч гривен — если человек приобретает драгоценные камни, металлы, ювелирные изделия, монеты, часы и подобное и до 500 тысяч гривен — для оплат за границей услуг агентов по недвижимости. Отмечалось, что целевое применение отслеживают по платежным кодам международных платежных систем Visa, Mastercard — MCC-кодам (merchant category code).

В казначействе одного из украинских банков выдвинули предположение, что отчет необходим для понижения данных лимитов или введения новых ограничений, отметило издание.

«Может быть, уже не по конкретным товарам/услугам, а уже тотальных — для всех покупок с валютных счетов», — подчеркнул собеседник издания.

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#данные
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Путин: Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста в 2025 году
16 декабря 2024, 21:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече с представителями деловых кругов президент Россия Владимир Путин заявил, что РФ в следующем году хочет добиться сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, передало агентство РИА Новости.
Президент России посоветовал бизнесу не зацикливаться на ключевой ставке ЦБ, «потому что не ставкой единой жива экономика», но предложил задуматься о предложении товаров на рынке. Владимир Путин полагает, что грядущий рост «обеспечит работу и достижение необходимых параметров», в том числе и макроэкономических параметров.

Ещё российский лидер призвал бизнес сконцентрироваться на решении кадрового вопроса, готовить специалистов так, чтобы это были те, кто устремлён в будущее. Россия не должна отставать ни по количеству, ни по качеству.

Ещё одна задача, обозначенная Владимиром Путиным — экологические проблемы. О них стоит помнить даже при «реальных и даже отчасти нарастающих трудностей».

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