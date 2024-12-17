В Подмосковье в этом году планируют собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«На данный момент в Подмосковье собрано 122,9 тыс. тонн овощей защищённого грунта, в том числе 79,3 тыс. тонн огурцов, 40 тыс. тонн томатов, а также 3,6 тыс. тонн прочих овощей и листовых салатов. Всего в 2024 году планируется собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей. Площадь зимних теплиц в Московской области в этом году составляет почти 229 га», – рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.Там добавили, что за последние пять лет Московская область поднялась с 36-го на второе место в России по производству овощей защищённого грунта. Продукцией тепличных комплексов региона торгуют в розничных сетях региона. Поставки идут и в другие регионы. А несколько компаний поставляют продукцию за рубеж.
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Лора Луганская