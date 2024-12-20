В Подмосковье выпускают почти половину шоколадных изделий с начинкой в России

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В Подмосковье сегодня производят без малого 50% шоколадных изделий с начинкой от общероссийского объёма. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского и хозяйства и продовольствия Московской области.
«Регион уверенно укрепляет позиции в этом направлении. За 10 месяцев с начала года выпущено более 64% от совокупного объёма шоколадных изделий с начинкой в Центральном федеральном округе и 49,7% – от общероссийского. Суммарный объём производства за этот период составил 92,5 тыс. тонн», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что таких результатов удалось достичь за счёт работы Кондитерской фабрики «Волшебница», ООО «Сладкий Орешек», Кондитерского комбината «Озёрский сувенир» и других. Предприятия производят высококачественную шоколадную продукцию из отборного сырья.
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Лора Луганская