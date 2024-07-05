Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора

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После переговоров с Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возобновление работы черноморского зернового коридора.
«Сейчас мы работаем над российским участком коридора: какое расстояние мы сможем преодолеть, какую поддержку они нам окажут? Я уверен, что благодаря результатам, которых мы добьёмся в этом направлении, мы сможем сделать черноморский зерновой коридор вновь функционирующим», — сказал турецкий лидер журналистам на борту самолёта по возвращении из Астаны.
Ранее Эрдоган говорил, что обсуждал с Путиным идею создания нового «зернового коридора» через Турцию для поставок зерна в нуждающиеся страны Африки.
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