ЕС разрабатывает план на случай введения американских санкций против Raiffeisen

Фото: IStock/Cristina Ionescu
Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские регуляторы из-за сохранения бизнеса Raiffeisen в России, в связи с чем в ЕС начали разрабатывать план на случай санкций против банка со стороны США, сообщает Reuters.
Источники агентства пояснили, что в последнее время США пытается всячески ограничить деятельность Raiffeisen Bank в Европе из-за сохранения его активов в России. На сегодняшний день общая сумма вкладов в российском рынке превышает $15 млрд, что делает банк десятым по величине в России.
В мае Минфин США пригрозил Raiffeisen отключению банка от своей финансовой системы. Под давлением этого, тот был вынужден отгородиться от российских дочерних компаний.
В настоящее время ЕЦБ обеспокоен введением вторичных санкций против австрийского банка, поскольку это может причинить ущерб всей европейской финансовой системе.
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В мае Минфин США пригрозил Raiffeisen отключению банка от своей финансовой системы. Под давлением этого, тот был вынужден отгородиться от российских дочерних компаний.
В настоящее время ЕЦБ обеспокоен введением вторичных санкций против австрийского банка, поскольку это может причинить ущерб всей европейской финансовой системе.
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Олег Дикий