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Российский миллиардер предрек конец доллара как мировой валюты

Мельниченко: санкции приведут к исчезновению доллара с глобального рынка
04 июля 2024, 12:04
Фото: IStock/vchal

Фото: IStock/vchal

Санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США, заявил основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко (седьмой в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $21,1 млрд) в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«В России доллар был доминирующей валютой для внешних экспортных операций. Сегодня этот показатель составляет 14%. Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», — считает бизнесмен.

Он добавил, что влияние американской валюты было ощутимо для экономики Китая лет 12 назад. Сейчас же экспорт все больше совершается с использованием национальных денег.



Бизнесмен пояснил, что санкции несут вред экономикам многих стран и высказал предположение о том, что в политике наступает новый «мировой порядок». В этом порядке ситуацию в мире можно будет назвать «многополярной».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин выступил против однополярности в мире.

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#доллар
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#бизнесмен
Министерство финансов определило параметры расчёта налога на длинные вклады
04 июля 2024, 07:47

Фото: istockphoto/Madhourse

Министерство финансов определилось с требованиями к вкладам, которые будут считаться длинными. По таким вкладам с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, для того, чтобы считаться долгим, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, передаёт РБК. Кроме того, выплата процентов по вкладу должна производиться в конце срока его действия. Источник издания в правительстве сообщил, что текст поправок был одобрен на заседании комиссии по законотворческой деятельности.

Изначально предполагалось, что новый подход затронет вклады сроком от одного года. Теперь параметр долгосрочного депозита вырос до 15 месяцев. Порядок расчёта НДФЛ по длинным вкладам власти предложили изменить в марте нынешнего года. Уточнялось, что это поможет устранить «налоговую несправедливость» в отношении клиентов с долгосрочными депозитами.

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#ндфл
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#клиент
#минфин
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В Подмосковье реализуют пять проектов импортозамещения в фармацевтике и медицине
03 июля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство лекарств и материалов для медицинских целей в январе – мае этого года увеличилось в Московской области на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а лекарств и медицинских материалов – на 20,3%.
«В Подмосковье работают сильнейшие представители медицинского кластера страны. Помимо лекарств и медицинских материалов они выпускают медицинские изделия, аппаратуру и многое другое. Наши главные задачи – не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых для укрепления технологического суверенитета государства», – отметила Зиновьева.
По её словам, только в 2024 году в Подмосковье планируют реализовать пять проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию предприятий фармацевтики и медицины. Общий объём инвестиций превышает 7 млрд рублей.

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#экономика
#инвестиции
#медицина
#фармацевтика
#производство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье построят гостиничный комплекс за 195 млн рублей
03 июля 2024, 16:32

Комплекс из двух гостиниц и ресторана построит на территории городского округа Бронницы компания «Агрос», многомиллионный проект получил поддержку подмосковных властей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Компании «Агрос» предоставили без торгов муниципальный земельный участок в Бронницах. Инвестиции в проект составят 195 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году», — отметила зампред областного правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому гостиничному комплексу в округе появится ещё 30 рабочих мест.

Общая площадь комплекса составит более 3,2 тыс. квадратных метров, в гостиницах будет 48 номеров.

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#инвестиции
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Солнечногорске начали строить предприятие по производству этикеток
03 июля 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Комплекс по производству самоклеящихся этикеток высокого качества начала строить в солнечногорском индустриальном парке «Есипово» компания «Флексо-Пак», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестиции в проект составят около двух с половиной миллиардов рублей. Планируемая площадь комплекса — 16 тыс. квадратных метров, на предприятии создадут не менее 150 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Закончить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса должны в четвёртом квартале будущего года. Ещё две очереди запустят в 2026 году.

В министерстве отметили, что у компании «Флексо-Пак» уже есть три действующих производства, они выпускают свыше 45 миллионов квадратных метров продукции в год.

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#производство
#строительство
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#екатерина зиновьева
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Малый и средний бизнес обеспечивают треть поступлений в подмосковный бюджет
03 июля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают 33% налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста региона.
«За последние пять лет вес МСП в подмосковной экономике значительно вырос. Если в 2019 году на долю сектора приходилось чуть более пятой части всех поступлений в региональный бюджет, то по итогам 2023-го на МСП приходится уже треть. В денежном выражении это 440 млрд рублей. За пять лет сумма выросла в 2,3 раза», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что увеличение доли поступлений от МСП в региональном бюджете связано не с ростом налогов, а с активным развитием сектора малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в подмосковном Мининвесте, условия для бизнеса в Московкой области обеспечиваются активной поддержкой предпринимателей. Её оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Всю информацию о мерах господдержки бизнеса можно найти на региональном инвестпортале.

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#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: каждый пятый килограмм российского сыра производят в Подмосковье
03 июля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область увеличила долю производства сыра от общего объёма, производимого в России, до 20%, а в Центральном федеральном округе – до 37%.
Регион уверенно удерживает лидирующие позиции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Президент поставил масштабную задачу обеспечить продовольственную безопасность, поддерживать отечественный пищепром и АПК. Подмосковье удерживает высокие позиции по разным видам продукции, включая сыр. Инфраструктура для сырного кластера, подбор резидентов, грантовая поддержка сыроваров – всё это всё позволяет нам на уже три года оставаться лидерами по производству сыра», – отметил губернатор.
По его словам, регион планирует не просто удержать эту позицию, но и сделать прочнее.
«В 2023 году мы произвели 154 тыс. тонн сыра, в том же темпе идём и в этом году. За первые пять месяцев изготовлено свыше 71,5 тыс. тонн. При этом увеличивается доля подмосковного сыра в общем объёме его производства как в Центральном федеральном округе, так и в целом в России. Каждый пятый килограмм отечественного сыра сейчас производится в Подмосковье. Мы продолжим поддерживать фермеров, занимающихся молочным животноводством», – заверил Воробьёв.
В Московской области развиваются крупные производства сыра и частные сыроварни. Успешно действует первый завод сырного кластера в городском округе Дмитровский – ООО «Сыровар». Он специализируется на выпуске твёрдых сортов. В числе других крупных региональных производителей – АО «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитровском, Истринская сыроварня Олега Сироты, сыроварня «Сыр&Beer» в Королёве, ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском.

При создании в Подмосковье сырных производств предусмотрены такие меры поддержки, как налоговые льготы, возмещение капитальных затрат, затрат на создание инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для маркировки, льготные кредиты и займы, предоставление земли без торгов на льготных условиях, субсидии на оборудование. Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

В последние годы в регионе сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие. Оно охватывает не только традиционные массовые виды, такие, как российский, пошехонский сыры, Гауда, но и изысканные виды – бри, дорблю, камамбер, твёрдые сорта со сроком созревания год.

В Подмосковье каждый год проходит традиционный гастрономический фестиваль, на котором продукцию представляют фермеры из многих российских регионов.

Растёт популярность агротуризма. Гости ферм могут посетить дегустационные залы и даже принять участие в производстве сыра.

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Операторы получили предупреждения из-за дополнительной платы за связь в Крыму
ФАС выдала предупреждение трем операторам из-за дополнительной платы в Крыму
03 июля 2024, 11:28

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения трём операторам сотовой связи из-за введения дополнительной платы в Крыму и Севастополе.
Предупреждения получили компании МТС, «Мегафон» и «Билайн».

«Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении ФАС.

С 1 января 2024 года операторы связи в Крыму и Севастополе смогут предоставлять услуги на уровне, сравнимом с домашним регионом абонентов.

В ФАС отметили, что в текущих экономических условиях взимание дополнительной платы может нарушить интересы абонентов.

Ранее Сбер открыл первые партнёрские и мобильные офисы в новых регионах, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Всего было открыто 42 офиса.

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#оплата
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В Сергиевом Посаде запустят производство мебели за 1 млрд рублей
03 июля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиевом Посаде будут производить мебель.
Новым резидентом индустриального парка М-8 Юг, расположенного в городском округе, стала компания «Комфорт М-8». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект компании превысят 1 млрд рублей. Его реализуют на участке размером 7 га, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запустить предприятие планируют в 2027 году. Плановая мощность предприятия составит 340 тыс. единиц продукции в год. На производстве создадут порядка 80 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
Компания займётся на территории индустриального парка производством кухонь, корпусной и офисной мебели, а также мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московской области.

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Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной
РИА Новости: доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7 %
03 июля 2024, 10:47

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. Информация следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Всемирного банка.
Отмечается, что объединение, в которое входит 10 государств, среди которых РФ, Бразилия, Индия, КНР и Саудовская Аравия, обходит страны«Большой семерки» (G7), чей суммарный показатель уменьшился до 29 %. Согласно информации источника, с 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.

Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

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