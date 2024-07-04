Российский миллиардер предрек конец доллара как мировой валюты

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Санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США, заявил основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко (седьмой в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $21,1 млрд) в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«В России доллар был доминирующей валютой для внешних экспортных операций. Сегодня этот показатель составляет 14%. Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», — считает бизнесмен.
Он добавил, что влияние американской валюты было ощутимо для экономики Китая лет 12 назад. Сейчас же экспорт все больше совершается с использованием национальных денег.
Бизнесмен пояснил, что санкции несут вред экономикам многих стран и высказал предположение о том, что в политике наступает новый «мировой порядок». В этом порядке ситуацию в мире можно будет назвать «многополярной».
Ранее глава КНР Си Цзиньпин выступил против однополярности в мире.
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Олег Дикий