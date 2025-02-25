ERR: Электричество в Прибалтике стало стоить в 60 раз дороже, чем в Финляндии

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Цены на электроэнергий в прибалтийских республиках выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, где жители также жалуются на дороговизну энергоносителей. Например, одно время цена на электричество в стране Суоми была в 57,7 раза ниже.
Об этом сообщила эстонская гостелерадиокомпания ERR. Стоимость электроэнергии в Прибалтике резко подскочила после решения властей Латвии, Литвы и Эстонии о выходе из единой с Белоруссией и Россией энергосистемы БРЭЛЛ. По сообщению экспертов, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в странах Балтии в настоящее время составляет 13,1 цента за киловатт-час. Этот тариф в 26 раз выше, чем в Финляндии.
Операторы объясняют, что на высокую стоимость электричества оказали влияние погодные условия и общая ситуация на рынке ресурсов. Холодно и безветренно на Балтике, поэтому тепла потребляется больше. Еще одной причин подорожания называли аварию на энергоблоке Estlink 2, расположенном между Финляндией и Эстонией.
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Операторы объясняют, что на высокую стоимость электричества оказали влияние погодные условия и общая ситуация на рынке ресурсов. Холодно и безветренно на Балтике, поэтому тепла потребляется больше. Еще одной причин подорожания называли аварию на энергоблоке Estlink 2, расположенном между Финляндией и Эстонией.
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Александр Бойцов