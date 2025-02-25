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В Литве начали демонтаж соединяющих с Россией линий электропередачи

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В Литве начался процесс демонтажа линий электропередачи, протянутых в сторону Калининградской области России. Об этом сообщил министр энергетики прибалтийской республики Жигимантас Вайчунас.
По его словам, которые передаёт литовская телерадиокомпания LRT, что страна уже 15-й день работает синхронно с сетями континентальной Европы. То, что именно в этот день начался демонтаж ЛЭП в сторону Калининграда, министр назвал «символичным».

Эта коммуникация станет первой линией электропередачи, которая будет ликвидирована, с того момента, как Прибалтика присоединилась к единой европейской энергетической системе. Остальная часть ЛЭП будет использоваться для подключения местных трансформаторных подстанций.

Всего в Литве будет снесено 554 опоры и демонтировано около 230 километров проводов. Все работы планируется завершить в ближайшие полтора года.

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#европа
Макрон: есть хорошие причины для возобновления диалога Путина и Трампа
25 февраля 2025, 01:21

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между главой РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Макрон сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось в соцсети X.
«Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным», — заявил Макрон.

Президент Франции поддержал факт дискуссий между государствами, в особенности при наличии у них разногласий.

Ранее «Радио 1» писало об окончании расследования французской журналистки о семье Эммануэля Макрона. Кэндис Оуэнс не только указала на то, что супруга президента Франции Брижит была мужчиной, но и назвала ее отцом Эммануэля и обвинила ее в инцесте.

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Путин предложил США запустить совместную добычу алюминия с инвестициями в 15 млрд долларов
Путин: США могут инвестировать 15 млрд долларов в проект по добыче алюминия в РФ
24 февраля 2025, 23:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в РФ с инвестициями американской стороны в размере 15 миллиардов рублей. Об этом глава государства сказал в ходе своего интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», — сказал Путин на интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

К тому же российский президент подчеркнул, что размер американских инвестиций в данный проект может составить 15 миллиардов долларов. Путин отметил и готовность РФ возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая по два миллиона тонн. Данное соглашение позволит стабилизировать цены. Помимо этого президент предложил рассмотреть Вашингтону совместную работу по производству алюминия.

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Южная Корея отменила ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования
24 февраля 2025, 19:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Южная Корея решила отменить ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности, торговли и ресурсов республики.
Поводом для отмены ограничений названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры. В ведомстве попросили не связывать данное решение с возможностью последующей отмены санкций.

Уточняется, что изменения предполагают отказ от необходимости получать индивидуальные разрешения для поставок в РФ ряда товаров. С 28 февраля можно предоставлять обычные документы, которые необходимы для экспорта.

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В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского
Депутат Гончаренко*: в Раду «протаскивают» постановление в поддержку Зеленского
24 февраля 2025, 19:30

Фото: iStock/alzay

Верховная Рада Украины попытается снова провести проваленное голосование о легитимности Владимира Зеленского. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Парламентарий сообщил о новом внесении на рассмотрении Рады постановления о легитимности лидера киевского режима и «поддержке демократии» в стране.

По его мнению, Рада будет стараться «протащить Зеленского на ближайшем заседании».

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Жена Макрона оказалась его отцом: завершение сенсационного расследования о семье президента Франции. Инцест и связь с Ротшильдом
24 февраля 2025, 18:05

Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делиться с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В четвёртой, финальной части видео «Становясь Брижит» журналистка обращает внимание на поразительное сходство между членами семей Эмманюэмля Макрона и Брижит Макрон.
Она также указывает на то, что инцест в этих семьях имел место задолго до их свадьбы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство Эммануэля Макрона


Жермен Арибет Ногез (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Родителями лидера Франции считаются Жан-Мишель Макрон и Франсуаза Макрон-Ногес. Только со своими биологическими родителями, а также с братьями и сестрами Эммануэль близок не был. В своей автобиографии Макрон отводит важную роль своей бабушке Маннетт. Фактически именно бабушка занималась воспитанием будущего президента, и Кэндис Оуэнс делает вывод, что родители Эммануэля — это лишь формальные родственники.

Информация о бабушке полностью стерта из страниц истории. Автор видео ставит вопросы о личности бабушки:

«Может, ее звали не Жермен Арибет Ногез? Может, она пользовалась другим именем?»

Покровители из семьи Ротшильд


Дэвид де Ротшильд и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Свою карьеру Эммануэль Макрон начинал в банке. Его коллеги говорили, что он даже не знал, что такое EBITDA (операционная прибыль компании), но при этом стал самым молодым управляющим партнером. В карьере будущего лидера страны активно поддерживал Дэвид Ротшильд. На вопрос «почему?» Кэндис отвечает цитатой двоюродной сестры Дэвида де Ротшильда Натали Реймс-Ротшильд.

«Порок — это хорошо, но инцест лучше, потому что он остается в семье».

Семья Ротшильдов уже много поколений практикует инцест для сохранения активов семьи. Они якобы это делали до тех пор, пока это не перестало быть социально приемлемым, то есть вплоть до конца XIX века. По мнению Ротшильдов, если женщина вступает в брак с человеком, не принадлежащим к её семье, она оказывается проклята. Встает логичный вопрос: почему Дэвид де Ротшильд выбрал Макрона?

«Я продвигаю тебя по карьерной лестнице, потому что ты мой родственник. И для меня важнее всего, чтобы этот банк и всё, что ты делаешь, оставалось в семье. Ты даешь кому-то работу не потому, что он является квалифицированным сотрудником, а потому, что он член твоей семьи, не так ли?» — говорит Оуэнс.

Этими вопросами журналистка подводит публику к мысли о более запутанном прошлом лидера Франции и его «непростом восхождении на трон».

Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
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Отец стал женой сына


Брижит Макрон и Жан-Мишелем Тронье (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

В прошлых частях расследования Кэндис Оуэнс говорила, что Брижит Макрон присвоила себе личность своей пропавшей сестры. До смены пола Брижит была Жан-Мишелем Тронье, у которого были дети от неизвестных девушек. Среди ныне числящихся детей первой леди: сына Себастьяна и дочерей Лоранс и Тиффани был еще ребенок, и им является Эммануэль Макрон.

До подросткового возраста мальчика воспитывала странная бабушка, а потом взял под опеку отец, совершивший «гендерный переход»*. Брижит с 14 лет вела мальчика к власти, явно не без помощи стороны генетической матери, связанной с Ротшильдами.

В результате мы имеем дело с типичным случаем, когда люди пытаются сохранить своё положение и материальное благополучие, прибегая к инцесту, фальсификации данных и подмене личностей.


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