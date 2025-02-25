В Литве начали демонтаж соединяющих с Россией линий электропередачи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между главой РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Макрон сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось в соцсети X.