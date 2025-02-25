В Литве начали демонтаж соединяющих с Россией линий электропередачи

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В Литве начался процесс демонтажа линий электропередачи, протянутых в сторону Калининградской области России. Об этом сообщил министр энергетики прибалтийской республики Жигимантас Вайчунас.
По его словам, которые передаёт литовская телерадиокомпания LRT, что страна уже 15-й день работает синхронно с сетями континентальной Европы. То, что именно в этот день начался демонтаж ЛЭП в сторону Калининграда, министр назвал «символичным».
Эта коммуникация станет первой линией электропередачи, которая будет ликвидирована, с того момента, как Прибалтика присоединилась к единой европейской энергетической системе. Остальная часть ЛЭП будет использоваться для подключения местных трансформаторных подстанций.
Всего в Литве будет снесено 554 опоры и демонтировано около 230 километров проводов. Все работы планируется завершить в ближайшие полтора года.
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Эта коммуникация станет первой линией электропередачи, которая будет ликвидирована, с того момента, как Прибалтика присоединилась к единой европейской энергетической системе. Остальная часть ЛЭП будет использоваться для подключения местных трансформаторных подстанций.
Всего в Литве будет снесено 554 опоры и демонтировано около 230 километров проводов. Все работы планируется завершить в ближайшие полтора года.
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Александр Бойцов