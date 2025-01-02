Стало известно, кто обеспечивает Молдавию электричеством

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Молдову обеспечивает электричеством румынское предприятие Nuclearelectrica на 18,7%, а также на 14% за счет двусторонних соглашений о поставках из Румынии. Об этом сообщили в республиканском Минэнерго.
«Потребности правого берега Днестра в электроэнергии с 1 января обеспечиваются на 30% предприятием Termoelectrica, на 4,9% — северными ТЭЦ, на 18,7% — румынским предприятием Nuclearelectrica, на 14% — по двусторонним контрактам поставок из Румынии, на 19,5% — за счет энергии, купленной на румынской товарно-сырьевой бирже и на 2,8% — за счет украинского «Энергоатома». Еще 10,5% обеспечено возобновляемыми источниками энергии», — сказано в публикации.Молдавский кабмин предупредил граждан о возможных перебоях со светом, призвав экономить электроэнергию. Власти предложили предприятиям снизить энергопотребление на 30%, а гражданам — запастись аккумуляторами, генераторами, фонарями и переносными лампами.
Ранее сообщалось, что с 1 января Приднестровье прекратит поставлять электричество в Молдавию.
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Никита Кротов