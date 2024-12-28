На Украине высказались об угрозе Словакии прекратить поставки электричества

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Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо остановить поставки электричества на Украину не окажут никакого влияния на энергообеспечение страны. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что в настоящее время республика импортирует электричество сразу их четырёх государств – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Прекращение транзита через одну из них, по мнению экспертов, практически не окажет влияния на подачу свете, стране хватит имеющихся ресурсов для удержания ситуации под контролем.
В настоящее время Украина может получать до 2,1 гигаватта электроэнергии из Евросоюза. Если одно из государств откажется от предоставления энергоресурсов Киеву, то остальные страны смогут предоставить необходимое количество энергии.
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Анастасия Чинкова