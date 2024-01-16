ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов России

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В Европейском союзе началась работа по реализации плана Европейской комиссии по использованию средств от замороженных российских активов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, передают РИА Новости.
По словам бельгийского премьера, Брюссель намеревается быстро продвигаться в этом направлении. Винсент ван Петегем указал, что тему замороженных активов РФ обсудили министры.
«Мы проанализировали поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюз и подтвердили наше намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась, мы намерены достичь скорого прогресса», — заявил он.
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Алина Юрчак