Путин: Семьям погибших героев СВО необходимо оказывать поддержку

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оказывать всю необходимую поддержку погибшим героям спецоперации. Он назвал создание лучших условий для тех, кто участвует в СВО, приоритетным вопросом.
В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин также отмечает важность повышения эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для ветеранов СВО. А ключевым приоритетом президент назвал создание условий для того, чтобы герои, прошедшие войну, смогли в полной мере реализовать себя в мирной жизни независимо от сферы приложения своих сил, будь то экономика, бизнес или работа в органах власти всех уровней.
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Александр Бойцов