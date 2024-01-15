Китай поблагодарил Россию за позицию по ситуации с выборами на Тайване

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Пекин высоко ценит адекватную позицию Российской Федерации по недавно состоявшимся выборам на острове Тайвань. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 января заявила, что Москва призывает «внешние силы» воздержаться от любых провокаций по поводу прошедших на Тайване выборов. К таковым, например, можно отнести поздравление японского министра иностранных дел Ёко Камикава, направленное победившему на выборах Лаю Циндэ, который известен как ярый сторонник независимости острова.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что отношения между сторонами, разделёнными Тайваньским проливом, являются исключительно внутренним делом Китая, а любые попытки оказать давление на Пекин, используя выборы, и раскачать ситуацию в проливе заслуживают широкого осуждения всего мирового сообщества.
Такая позиция Москвы не могла не найти положительного отклика в Китае, отметила Мао Нин. Представитель МИД КНР также добавила, что, помимо России, множество других стран и международных организаций открыто заявили о своей приверженности принципу «одного Китая».
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«Мы высоко ценим позицию России», — сказала Мао Нин, комментируя заявление Захаровой.
Такая позиция Москвы не могла не найти положительного отклика в Китае, отметила Мао Нин. Представитель МИД КНР также добавила, что, помимо России, множество других стран и международных организаций открыто заявили о своей приверженности принципу «одного Китая».
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Александр Бойцов