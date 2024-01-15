Радио1
Главная / Новости / Политика/ Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час

Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час

15 января 2024, 09:15
Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Военный пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии, рассказал, что на сборы ему дали всего час. Об этом мужчина сообщил в интервью для «РИА Новости».
По словам Каткова, причины отмена вида на жительство ему не предоставили, а просто сообщили, что теперь он находится в чёрных списках и не имеет право въезжать в Латвию.

Сперва 82-летнему мужчине дали месяц на сборы и возможность оспорить решение латвийского правительства, однако, в результате, полиция пришла к нему уже через пару дней.


«Утром встаю, вывел собаку, собираюсь кушать – и вдруг заявляются. Все. Дали час сроку. Взял то, что жена успела собрать за час. Без объяснения посадили: «Вы арестованы». И все», — прокомментировал ситуацию Катков.

Читайте также:

Российский пенсионер, которого выслали из Латвии, поедет в Калининград

Высланный из Латвии 82-летний пенсионер Борис Катков вернулся в Россию

Власти Латвии решили депортировать 82-летнего россиянина
#полиция
#латвия
#пенсионер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уничтожить НАТО»: Французский политик сделал сенсационное заявление об альянсе
Филиппо призвал уничтожить НАТО, узнав, что Германия готовит войну с Россией
15 января 2024, 08:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Североатлантический альянс, который намерен развязать вооружённый конфликт с Россией, необходимо уничтожить, с таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Филиппо напомнил, что немецкая газета Bild опубликовала попавший к ним в руки правительственный документ, в котором сообщается, что армия Германии готовится начать вооружённый конфликт с Россией. Политик отметил, что главы стран Запада не могут перестать мечтать о масштабной войне, участие в которой будут принимать европейский контингент.

«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

При этом, ранее депутат бундестага Эдгар Науйок подверг критике политику, проводимую украинским правительством.

Читайте также:

Депутат бундестага Науйок: Зеленский лишь ищет, где взять что-нибудь еще

Bild: Минобороны Германии готовится к нападению России после разгрома ВСУ

Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно
#россия
#германия
#франция
#война
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выстоим»: В Турции заявили, что должны преодолеть давление антироссийских санкций
Перинчек: Анкара выдержит давление антироссийских санкций
15 января 2024, 07:25

Фото: iStock/Mihrzn

В интересах Анкары выстоять под давлением антироссийских санкций, с таким заявлением выступил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в интервью для «РИА Новости».
«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно, наша партия «Родина» в этом отношении тоже старается давать направление», — прокомментировал ситуацию Перинчек.

По его словам, у Турции есть три стратегических партнёра — это Россия, Китая и Иран. Нынешние экономические проблемы Анкары получится преодолеть только при работе с этими тремя странами. Разумеется, санкции в отношении России - это также санкции в отношении Турции, заключил Перинчек.

Читайте также:

Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные

Эрдоган: США и Британия стремятся превратить Красное море в «море крови»

Hurrıyet: Турция не пропустит в Чёрное море проданный Британией Украине корабль
#россия
#санкции
#турция
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Наконец-то признали»: Пушков прокомментировал сенсационное заявление Швейцарии об РФ
Пушков: Западу придётся признать участие РФ в переговорах по Украине
15 января 2024, 07:09

Фото: iStock/Diy13

Западу придётся признать тот факт, что Россия не может не принимать участие в урегулировании украинского вопроса, об этом написал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине.

«Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Он также подчеркнул, что западными странами выстроена ложная парадигма, основанная на нереалистичном видении украинского конфликта. Якобы, при помощи США и ЕС Украина победит Россию, а затем предложит план урегулирования на своих условиях. Однако, в МИД Швейцарии уже признали, что подобный исход событий невозможен, теперь это осталось осознать всем остальным.

Читайте также:

Депутат бундестага Науйок: Зеленский лишь ищет, где взять что-нибудь еще

Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь

ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
#сша
#украина
#ес
#швейцария
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет
Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Рамасвами
15 января 2024, 05:59

Фото: iStock/rarrarorro

Предприниматель Илон Маск заявил, что доверяет кандидату на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Об этом он написал в соцсети Х.
«Да», — ответил американский миллиардер на вопрос «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?», заданный в социальной сети.

Рамасвами, в свою очередь, поделился комментарием Илона Маска в своей адрес на своей странице.

Читайте также:

Медведев: Модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры

Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Маск раскритиковал помощь США Украине
#сша
#президент
#выборы
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп отправил помешавших ему экоактивистов «домой к мамочке»
15 января 2024, 04:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп ответил группе экологических активистов, которые пытались сорвать выступление политика в штате Айова, шуткой, порекомендовав одной из участниц «идти домой к мамочке». Об этом пишет РИА Новости.
Дональд Трамп в воскресенье, 14 января, выступал в городе Индианола в Айове перед сторонниками. Однако в какой-то момент группа протестующих с баннером с надписью "Трамп - климатический преступник" стала скандировать лозунги против бывшего американского лидера.

«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», — ответил Трамп одной из активисток.

Политик отметил, что экоактивисты ещё молодные и незрелые. После того, как протестующих вывели из зала, Дональд Трамп продолжил выступление.

Читайте также:

Трамп-младший: Закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование

Трамп заявил о «близости» третьей мировой войны

Трамп высказался о способностях Байдена
#конфликт
#дональд трамп
#активисты
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ABC: Австралия отправит вертолёты MRH-90 Taipan вместо Украины на свалку
15 января 2024, 04:05

Фото: iStock/Miguel Angel Flores

Австралийские вертолёты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, несмотря на запрос Киева об их передаче ВСУ. Об этом сообщает ABC.
«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — говорится в публикации.

По информации канала, процесс разборки списанных Taipan уже стартовал. В Минобороны Австралии ранее сообщали, что утилизация пройдёт «экологически чистым и экономически эффективным способом».

Отмечается, что Украина осталась недовольна таким решением. Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко подчеркнул, что возможность передать вертолёты Киеву «еще есть».

Читайте также:

Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

В Германии начали подготовку к войне с Россией
#украина
#утилизация
#посол
#минобороны
#запад
#австралия
#вертолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана
15 января 2024, 02:07

Фото: iStock/Silent_GOS

Встреча советников по национальной безопасности, состоявшаяся 14 января в Давосе и посвящённая украинской «формуле мира», завершилась без чёткого плана. Об этом пишет Bloomberg.
Сопредседатель встречи, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что встреча, вероятно, станет последней в подобном формате.

«Дальнейшие шаги остаются неясными», — пишут обозреватели.

Читайте также:

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

Андрей Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией

На Украине указали на неготовность Британии воевать с Россией
#встреча
#запад
#украина
#мир
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров
15 января 2024, 00:57

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен перестать вооружать ВС Украины и расширять антироссийские санкции, если он действительно стремиться к началу переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишут «Известия».
«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, то надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала она в беседе с изданием, комментируя предложение Швейцарии.

Захарова подчеркнула, что если западные страны, предлагая переговоры, хотят втянуть Российскую Федерацию в «некий психоделический процесс» на своих условиях, то их ловушка не сработает.

Читайте также:

Андрей Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией

Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в прениях по урегулированию на Украине
#россия
#санкции
#оружие
#страны
#захарова
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии начали подготовку к войне с Россией
Bild: Минобороны Германии готовится к нападению России после разгрома ВСУ
15 января 2024, 00:37

Фото: iStock/photosvit

Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай возможного нападения России после предполагаемой победы над Украиной, пишет Bild.
Бундесвер прогнозирует возможную эскалацию конфликта между Россией и НАТО уже через несколько недель. Согласно этим данным, предполагается, что весной российские войска начнут масштабное наступление на Украине, одержат победу, столкнувшись с ограниченной поддержкой от Запада.

Сценарий Министерства обороны Германии предвидит, что после победы возможны этнические столкновения в Прибалтике. В связи с этим российские войска могут переброситься в Калининград для атаки Сувалкского коридора. НАТО, в ответ, примет решение о «мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, утверждает издание.

Читайте также:

BT: Премьер Дании Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией

Bild: Более 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера Шольца

Шольц не стал обращаться к бастующим фермерам
#сценарий
#калининград
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф