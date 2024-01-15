Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час

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Военный пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии, рассказал, что на сборы ему дали всего час. Об этом мужчина сообщил в интервью для «РИА Новости».
По словам Каткова, причины отмена вида на жительство ему не предоставили, а просто сообщили, что теперь он находится в чёрных списках и не имеет право въезжать в Латвию.
Сперва 82-летнему мужчине дали месяц на сборы и возможность оспорить решение латвийского правительства, однако, в результате, полиция пришла к нему уже через пару дней.
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Сперва 82-летнему мужчине дали месяц на сборы и возможность оспорить решение латвийского правительства, однако, в результате, полиция пришла к нему уже через пару дней.
«Утром встаю, вывел собаку, собираюсь кушать – и вдруг заявляются. Все. Дали час сроку. Взял то, что жена успела собрать за час. Без объяснения посадили: «Вы арестованы». И все», — прокомментировал ситуацию Катков.
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Евгения Парфентьева