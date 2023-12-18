ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Евросоюз (ЕС) до 28 июня 2024 года освободил проект «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».
«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении расположенного в РФ проекта «Сахалин-2», до 28 июня 2024 года»», – говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.
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