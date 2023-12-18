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Евросоюз оценил убытки от собственных санкций в почти полтора триллиона долларов. Данные приводит РИА Новости.
Отмечается, что переход на альтернативных поставщиков газа оказался слишком затратным для Евросоюза. За текущий год страны переплатили 185 миллиардов евро. Поставки газа из России в Европу ранее составляли порядка 40%, но сейчас сократились в четыре раза. Вместе с тем, сама Россия, в отношении которой введены ограничения, вдвое нарастила поставки сырья в азиатские страны и пробила нефтяной потолок, восстановив доходы.
Введённые Евросоюзом санкции в отношении нескольких государств, имели обратный эффект и негативно сказались на экономике самих европейских стран. Так, Западу пришлось столкнуться с энергетическим кризисом. Это привело к инфляции, ожидается деиндустриализация. Самой пострадавшей страной стала Германия с крупнейшей экономикой в ЕС. В стране наблюдается падение производства и рецессия.
Нарастающую панику в странах Евросоюза показал канцлер Германии Олаф Шольц, который в декабре обвинил Россию в прекращении поставок. Такое заявление звучит крайне странно с учётом введённых санкций, но в очередной раз подчёркивает, что государства нуждаются в закупках в России, а их ограничения необоснованны и неуместны.
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Введённые Евросоюзом санкции в отношении нескольких государств, имели обратный эффект и негативно сказались на экономике самих европейских стран. Так, Западу пришлось столкнуться с энергетическим кризисом. Это привело к инфляции, ожидается деиндустриализация. Самой пострадавшей страной стала Германия с крупнейшей экономикой в ЕС. В стране наблюдается падение производства и рецессия.
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Анастасия Чинкова