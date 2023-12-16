ЕС разрешил Словакии ещё год использовать российскую нефть

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Евросоюз одобрил на один год исключение из санкций, позволяющее Словакии использовать российскую нефть. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит РИА Новости.
«Мы одобрили пакет санкций, который содержит чрезвычайно важное исключение для нас, это исключение на использование российской нефти для производства», — заявил Фицо журналистам на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.По словам главы словацкого правительства, в новом пакете санкций отмечено, что Словакия не будет обязана соблюдать эмбарго в отношении российской нефти. Исключения будут действовать в течение года.
Ранее министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия выступит против включения в санкционный список Евросоюза пункта о топливе для атомных электростанций.
Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены.
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