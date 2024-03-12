ЕС передаст Украине первую прибыль от замороженных активов России уже летом

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Власти Евросоюза настаивают, чтобы к июлю 2024 года Киев получил первую прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию. По данным Financial Times, первый транш может быть направлен Киеву уже в июле текущего года.
Единственным моментом, который вызывает расхождение во взглядах европейских чиновников, является вопрос о том, куда Украина может направлять полученные средства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Киев мог бы использовать поступившие деньги на усиление военной мощи Украины, а не только на восстановление гражданской инфраструктуры страны. Если предложения Еврокомиссии будут утверждены, то они уже не будут иметь обратной силы.
Напомним, ранее ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов США.
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Единственным моментом, который вызывает расхождение во взглядах европейских чиновников, является вопрос о том, куда Украина может направлять полученные средства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Киев мог бы использовать поступившие деньги на усиление военной мощи Украины, а не только на восстановление гражданской инфраструктуры страны. Если предложения Еврокомиссии будут утверждены, то они уже не будут иметь обратной силы.
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Мария Федоровцева