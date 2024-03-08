ЕК передаст Киеву 4,5 млрд евро до конца марта и ещё 1,5 млрд в апреле

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Еврокомиссия передаст Киеву 4,5 миллиарда евро до конца марта, а затем ещё 1,5 миллиарда евро в апреле, об этом сообщил представитель ЕК.
Суммарно Европейская комиссия намерена передать Украине 21 миллиард евро в 2024 году.
Напомним, в начале года дела Вооружённых сил Украины на полях спецоперации стали идти всё хуже из-за отсутствия помощи от главных союзников — Соединённых Штатов Америки. Киев день за днём теряет территории и переданную Западом военную технику.
В это время стало известно, что самым крупным спонсором киевского режима в 2024 году стала Япония. Подробнее о том, сколько средств Токио уже выделил на поддержку ВСУ читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в начале года дела Вооружённых сил Украины на полях спецоперации стали идти всё хуже из-за отсутствия помощи от главных союзников — Соединённых Штатов Америки. Киев день за днём теряет территории и переданную Западом военную технику.
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Евгения Парфентьева