Экономист Беляев предрёк Европе серьёзный конфликт из-за воды

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Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что между европейскими государствами возможен острый конфликт на фоне дефицита питьевой воды.
«С каждым годом проблема становится все острее. Население Западной Европы растёт, промышленность тоже потребляет много пресной воды. Как Европа собирается восполнять дефицит — сказать трудно, но какое-то решение будет найдено. Не исключено, что в Европе, несмотря на кажущуюся продвинутость общества, начнутся конфликты из-за пресной воды», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.Ранее газета Politico также сообщала, что между государствами Европейского союза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды. Так, по информации издания, ЕК планирует опубликовать коммюнике с соответствующим прогнозом на следующей неделе.
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