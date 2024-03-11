Politico: ЕК может начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС

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Европейская комиссия (ЕК) может объявить во вторник, 12 марта о старте переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в ЕС.
По данным источников Politico, Европейская комиссия даст положительную рекомендацию для начала переговоров.
Ожидается, что в ходе переговоров будут обозначены базовые принципы для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Свое членство в Евросоюзе страна ожидает с 15 декабря 2022 года. Наряду с этим, представители Еврокомиссии анонсировали, что весной 2024 года могут начаться переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины, а также Грузии. Киев, подавший заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российско-украинского конфликта, стремится официально провести переговоры до конца текущего года.
Все перечисленные страны должны полностью соответствовать перечню критериев для приема в Евросоюз.
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Ожидается, что в ходе переговоров будут обозначены базовые принципы для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Свое членство в Евросоюзе страна ожидает с 15 декабря 2022 года. Наряду с этим, представители Еврокомиссии анонсировали, что весной 2024 года могут начаться переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины, а также Грузии. Киев, подавший заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российско-украинского конфликта, стремится официально провести переговоры до конца текущего года.
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Мария Федоровцева