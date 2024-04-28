ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch

Фото: iStock/dikushin
Европа призвала РФ отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Речь идет о российских дочерних предприятиях итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate. В заявлении ведомства уточняется, что Европейский союз призывает Москву искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены.
В Евросоюзе считают, что действия российской стороны подтвердили ее статус как «непредсказуемого игрока» в сфере экономики.
Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.
Читайте также:
Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата
Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать
В Евросоюзе считают, что действия российской стороны подтвердили ее статус как «непредсказуемого игрока» в сфере экономики.
Ранее сообщалось, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России.
Читайте также:
Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата
Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать
Екатерина Коршунова