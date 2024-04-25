Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что донастройка налоговой системы в РФ должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата. Об этом Путин сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что правительство обсуждает предложения с регионами, общественными объединениями и парламентариями, продолжая работу над данным вопросом. По словам президента, налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки, а также стимулировать бизнес.
Владимир Путин заключил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому бизнесу.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.
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Владимир Путин заключил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому бизнесу.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.
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Екатерина Коршунова