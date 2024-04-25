Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста число самозанятых увеличилось на 2,7 миллиона человек. Голикова рассказала, что уровень работающих граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам 2023 года достиг максимальных 93%.
Уточняется, что подобных показателей в этой возрастной категории никогда ранее не наблюдалось.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний.
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Уточняется, что подобных показателей в этой возрастной категории никогда ранее не наблюдалось.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний.
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Екатерина Коршунова