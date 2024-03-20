ЕС продлил отмену пошлин на импорт агропродукции с Украины

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Совет Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о продлении еще на год отмены тарифов и квот на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины с некоторыми изменениями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕП.
Таким образом, либерализация торговли с Украиной продлена до 5 июня 2025 года.
Обновленное положение предусматривает возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении наиболее чувствительных аграрных продуктов, среди которых куры, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед. Тарифы и квоты на эти продукты будут вновь введены в действие, если объем их импорта в европейские страны превысит средний показатель за 2022-2023 годы.
Для вступления решения в силу документ должен быть официально утвержден сессией Европарламента и Советом ЕС на уровне министров, что должно быть сделано до 5 июня 2024 года.
Между Евросоюзом и Украиной с 1 января 2016 года действует соглашение о «глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли».
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Обновленное положение предусматривает возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении наиболее чувствительных аграрных продуктов, среди которых куры, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед. Тарифы и квоты на эти продукты будут вновь введены в действие, если объем их импорта в европейские страны превысит средний показатель за 2022-2023 годы.
Между Евросоюзом и Украиной с 1 января 2016 года действует соглашение о «глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли».
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Ювелина Бернст