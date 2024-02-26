В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения

Несколько фермеров, принимающих участие в протестах в Брюсселе во время встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, смогли прорвать полицейские ограждения, используя свои тракторы, чтобы проникнуть в европейский квартал. Об этом телеканал RTBF.