В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения

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Несколько фермеров, принимающих участие в протестах в Брюсселе во время встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, смогли прорвать полицейские ограждения, используя свои тракторы, чтобы проникнуть в европейский квартал. Об этом телеканал RTBF.
«Фермеры смогли преодолеть полицейскую блокаду на пересечении авеню д’Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе», — передает канал.Сегодня в Брюсселе проходит демонстрация фермеров, выражающих свое несогласие с политикой Европейского союза. Сообщается о возгораниях шин, которые пожарные тушат с помощью водометов.
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Артем Кузьмин